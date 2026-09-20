منتظران واقعی امام زمان(عج) آماده حضور در میدان هستند

حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتظار امام زمان (عج) از موضوعات مهم در فرهنگ دینی است و در روایات برای منتظران حقیقی فضیلت‌های فراوانی بیان شده است.

وی افزود: بر اساس روایات، منتظر واقعی امام زمان (عج) مانند کسی است که در خیمه آن حضرت حضور دارد و در مرتبه‌ای دیگر، همچون فردی است که در خیمه پیامبر اکرم (ص) حضور دارد و در مرحله‌ای بالاتر، مانند کسی است که در رکاب پیامبر (ص) به جهاد می‌پردازد؛ این تفاوت‌ها نشان‌دهنده میزان آمادگی و حضور منتظران در صحنه است.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: کسانی که خود را جان‌فدای اسلام و ایران اسلامی می‌دانند و هر زمان که نیاز باشد در جبهه، میدان و عرصه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند، مصداقی از منتظران واقعی هستند و ملت ایران در بیش از شش ماه مقاومت، نمونه‌ای روشن از این ایستادگی و انتظار را به نمایش گذاشته است.

رضایی تصریح کرد: منتظر واقعی کسی است که هرجا نیاز باشد حضور پیدا کند و هنگامی که نایب امام زمان (عج) بر حضور در میدان تأکید می‌کند، از این فرمان اطاعت کند. چنین افرادی آمادگی لازم برای یاری امام زمان (عج) را دارند و امید است زمینه ظهور حضرت با حضور و آمادگی این امت فراهم شود.

وی بیان کرد: امام حسن عسکری (ع) فرمودند هرکس حق را اجرا کند، عزیز و سربلند می‌شود و هرکس حق را کنار بگذارد، ذلیل خواهد شد. ملت ایران با ایستادگی و اجرای حق، عزتی به دست آورده که دوست و دشمن به آن اعتراف دارند.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: در مقابل، کسانی که به جای تکیه بر خداوند به ظالمان و مستکبران امید می‌بندند، نمونه‌ای از کنار گذاشتن حق هستند. کسانی که پشتیبان خود را قدرت‌های ظالم قرار می‌دهند، نمی‌توانند عزت واقعی به دست آورند.

رضایی اضافه کرد: یکی از مصادیق اجرای حق را می‌توان در میان هنرمندان و شاعران متعهد مشاهده کرد؛ افرادی که هنر خود را در مسیر اهل‌بیت (ع)، انقلاب، ایران و مردم به کار می‌گیرند، ماندگار و عزیز می‌شوند، اما کسانی که برای جلب رضایت دشمنان، علیه کشور و مردم خود اقدام می‌کنند، هرچند ممکن است در ظاهر به شهرت یا جایزه برسند، از عزت حقیقی برخوردار نخواهند بود.

وی یادآور شد: زنده‌یاد سیدمحمدحسین شهریار از جمله شاعران متعهدی است که آثار ارزشمندی در مدح اهل‌بیت (ع)، انقلاب و دفاع مقدس از خود بر جای گذاشت. شعر «علی ای همای رحمت» از آثار ماندگار اوست و در روایتی از آیت‌الله مرعشی نجفی نقل شده که این شعر مورد عنایت امیرالمؤمنین (ع) قرار گرفته است.

امام‌جمعه موقت اردستان گفت: شهریار به دلیل بهره‌گیری از هنر و شعر در مسیر حق و اهل‌بیت (ع)، نامی ماندگار از خود بر جای گذاشت و نامگذاری روز درگذشت او به عنوان روز شعر و ادب فارسی نیز نشان‌دهنده جایگاه این شاعر در فرهنگ و ادبیات کشور است.

رضایی با قدردانی از شاعران و مداحان متعهدی که طی این شب‌های تجمعات، با اشعار و نوای خود به ایجاد شور و حماسه در میدان‌ها کمک کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این شاعران و ذاکران اهل‌بیت (ع) با همراهی مردم و نظام و حمایت از رهبری، نقش ارزشمندی در این حرکت ایفا کرده‌اند و امیدواریم خداوند به همه آنان جزای خیر عطا کند.