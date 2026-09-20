تامین آب۶۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایلام با اجرای سد گدارخوش

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از ۱۵۱ میلیون متر مکعب ذخیره این سد، ۶۲ میلیون متر مکعب برای کشاورزی، ۲۰ میلیون متر مکعب برای زیست‌محیطی و ۵ میلیون متر مکعب برای صنعت و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این سد، نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی اعتبار این سد ۶ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: امسال برای این طرح، ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این اعتبار نسبت به سال‌های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

همتی در پایان با تأکید بر اینکه با تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این سد با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت، خاطرنشان کرد: این طرح، یکی از زیرساخت‌های مهم استان محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن، تحول بزرگی در بخش کشاورزی و اقتصادی منطقه ایجاد خواهد کرد.