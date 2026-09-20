بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان به ۸۴ درصد پیشرفت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، صبح یکشنبه بعد از بازدید از عملیات احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان در جمع خبرنگاران، بر تسریع در اجرای تعهدات و فراهم شدن الزامات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه درمانی تأکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی در پاسخگویی به نیازهای مردم منطقه اظهار کرد: هیچ پروژه‌ای نباید در مسیر اجرا متوقف بماند و همه عوامل دخیل در اجرای طرح باید تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند تا روند تکمیل پروژه بدون وقفه ادامه یابد.

وی بر ضرورت نظارت و پیگیری مستمر دانشگاه علوم پزشکی جنوب استان بر روند اجرای پروژه تأکید کرد و افزود: نظارت نباید صرفاً به مراحل اجرایی محدود شود، بلکه باید تا تکمیل پروژه و فراهم شدن شرایط بهره‌برداری ادامه داشته باشد.

تأمین نیروی انسانی همزمان با تکمیل زیرساخت

بیجار تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این مرکز درمانی را از دیگر الزامات بهره‌برداری از بیمارستان دانست و گفت: همزمان با تکمیل زیرساخت فیزیکی، باید متناسب با شرایط آموزشی و ظرفیت‌های موجود، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت در تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت افزود: همه الزامات باید به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم بتوانند در زمان مناسب از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه درمان بهره‌مند شوند.

بیمارستان ۳۲ تختخوابی پلان از پروژه‌های اولویت‌دار حوزه درمان در جنوب سیستان و بلوچستان است که در سند اجرایی توسعه استان پیش‌بینی شده و اکنون ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.