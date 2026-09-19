به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک کودک ۱۵ ماهه در چاه آب کشاورزی در یکی از مناطق حومه شهر یزد به اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، هماهنگیهای لازم برای اعزام آمبولانس اورژانس به محل حادثه انجام گرفت.
رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: متأسفانه نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، کودک را مورد بررسی قرار دادند که وی فاقد علائم حیاتی بود و مدتی از فوت او گذشته بود.
سهیلی از خانوادهها خواست با توجه به خطرات چاههای آب، استخرها و سایر منابع آبی، مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.
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