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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۰

غرق‌شدگی کودک ۱۵ ماهه در چاه آب کشاورزی یزد

غرق‌شدگی کودک ۱۵ ماهه در چاه آب کشاورزی یزد

یزد- رئیس اورژانس استان یزد از فوت یک کودک ۱۵ ماهه بر اثر غرق‌شدگی در چاه آب کشاورزی در یکی از مناطق حومه شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک کودک ۱۵ ماهه در چاه آب کشاورزی در یکی از مناطق حومه شهر یزد به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، هماهنگی‌های لازم برای اعزام آمبولانس اورژانس به محل حادثه انجام گرفت.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: متأسفانه نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، کودک را مورد بررسی قرار دادند که وی فاقد علائم حیاتی بود و مدتی از فوت او گذشته بود.

سهیلی از خانواده‌ها خواست با توجه به خطرات چاه‌های آب، استخرها و سایر منابع آبی، مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.

کد مطلب 6952056

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