ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در سایت نور سمنان وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در بازدید سایت نور سمنان به عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: هدف طرح پاسخگویی به نیازهای آموزشی جمعیت ساکن در این سایت و همزمان با توسعه پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی با اشاره به اینکه پروژه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور کلنگ زنی شد، توضیح داد: اکنون با آغاز عملیات اجرایی، وارد مرحله ساخت شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان منابع مالی این طرح با تأمین ۵۰ درصدی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است، یادآور شد: اجرای پروژه با کارفرمایی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان دنبال می‌شود.

حسینی طباطبایی تصریح کرد: احداث این مدرسه در راستای توسعه همزمان زیرساخت‌های مسکن و خدمات عمومی در سایت های نهضت ملی مسکن انجام می‌شود و قرار است بخشی از نیاز آموزشی ساکنان سایت نور سمنان را تأمین کند.

وی افزود: در سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان، پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن نیز با پیشرفت بیش از ۹۵ درصد در حال اجرا است و عملیات ساخت این واحدها به مراحل پایانی نزدیک شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۰۴ خانوار از متقاضیان واحدهای ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان در این سایت سکونت یافته‌اند و با اجرای مدرسه ۱۲ کلاسه، یکی از نیازهای مهم خدماتی این محدوده در حال تأمین است.