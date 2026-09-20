به گزارش خبگزاری مهر، فرزانه صادق شامگاه شنبه در گفتوگوی زنده تلویزیونی با شبکه استانی سهند و تشریح دستاوردها و اهداف سفر خود به استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: هدف اصلی این ماموریت، بازدید میدانی از پیشرفت فیزیکی آزادراه تبریز به زنجان بود؛ پروژهای که قطعاتی از آن در سال ۱۳۸۳ و بخشهای دیگر چند سال پس از آن به بهرهبرداری رسید، اما متاسفانه در طول تمامی این سالها اقدام اساسی برای بهسازی و نوسازی آن صورت نگرفته بود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این مسیر افزود: این آزادراه یک محور ترانزیتی بسیار حیاتی و شریان اصلی دسترسی به مرز مهم بازرگان است و در طول سالیان گذشته مطالبات و شکایات متعددی از سوی رانندگان و مردم نسبت به وضعیت نامناسب آسفالت و ایمنی مسیر زنجان تا تبریز وجود داشت.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دولت چهاردهم با هدف پاسخگویی به مطالبات بر زمینمانده مردم و تکمیل کارهای ناتمام وارد میدان شد و با تاکید ویژه رئیسجمهور، عملیات بهسازی جامع این محور از اردیبهشتماه امسال کلید خورد. در حال حاضر از مجموع ۲۸۰ کیلومتر این مسیر که بخش عمده آن در حوزه استحفاظی آذربایجان شرقی قرار دارد، ۱۵ پیمانکار با اکیپهای مختلف در حال فعالیت شبانهروزی هستند و امیدواریم تا پایان فصل کاری جاری، بخش اعظمی از آن زیر بار ترافیک باکیفیت و ایمن برود.
صادق در ادامه به بازدیدهای خود از شهرستان میانه اشاره کرد و گفت: محور میانه ـ سرچم از جمله طرحهایی است که سالها پیش آغاز شده اما پیگیری لازم برای تکمیل آن انجام نگرفته بود؛ در این سفر از قطعات مختلف این محور بازدید به عمل آمد و مقرر شد با شتاببخشی به روند اجرایی، قطعات نیازمند تسریع با سرعت بیشتری تکمیل شوند.
وی همچنین درباره وضعیت شبکه ریلی منطقه خاطرنشان کرد: در جریان بازدید از شهر ترکمنچای، روند احداث ایستگاه راهآهن این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، این پروژه ظرف چند ماه آینده تکمیل شده و به بهرهبرداری میرسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید از سایت نهضت ملی مسکن شهرستان میانه اظهار کرد: با وجود اینکه سایت جانماییشده برای مسکن در شرایط محیطی کاملاً ایدهآلی قرار نداشت، اما با مصوبات و تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر، موانع موجود برطرف خواهد شد.
وی افزود: هدفگذاری اصلی دولت، خانهدار کردن اقشار جامعه بهویژه دهکهای یک تا پنج درآمدی است؛ طی دو سال گذشته تلاش شد تا عملیات اجرایی این پروژه به حرکت درآید و برنامه ما این است که ظرف دو سال آینده، بخش اعظمی از واحدهای این سایت تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
صادق افتتاح پل بازسازیشده هشترود را یکی از شاخصترین بخشهای سفر خود دانست و تصریح کرد: امروز یکی از دلچسبترین روزهای کاری من رقم خورد؛ چراکه شاهد افتتاح پروژهای بودیم که اراده ملی مهندسان، متخصصان و مردم شریف ایران اسلامی را به تصویر کشید.
وی ادامه داد: دو دهانه از پل بیات واقع در مسیر آزادراه تبریز - زنجان (محدوده شهرستان هشترود) در حمله رژیم امریکایی-صهیونیستی در طول جنگ رمضان دچار آسیب و تخریب شده بود، اما تلاش مجموعه راه و شهرسازی بر این قرار گرفت که با کار جهادی، شریان حیاتی منطقه مسدود نماند؛ بهطوریکه در کمتر از ۱۲ روز یک کیلومتر راه جایگزین زیر بار رفت و پس از آن، با وجود تمامی محدودیتهای مالی و اعتباری، عملیات بازسازی اساسی پل به اتمام رسید و امروز به بهرهبرداری رسید. این رویداد نشان داد که ملت و کارشناسان ایران برای عزت و پیشرفت کشور همواره پای کار هستند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به پویایی پروژههای زیربنایی در منطقه یادآور شد: آذربایجان شرقی از جمله استانهایی است که بیشترین حجم پروژههای عمرانی را در دست اجرا دارد و در تمامی مقاطع حساس، روند توسعه زیرساختها بدون توقف ادامه یافته است. زیرساختهایی نظیر فرودگاه تبریز، شبکه ریلی و بخشهای مسکن که نیازمند مرمت و ترمیم بودند، بلافاصله وارد فرآیند نوسازی شدند و فعالیتها با تمام توان در جریان است.
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