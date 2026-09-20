کاهش ۸۱ درصدی غرق‌ شدگی در سواحل گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حقشناس در صد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با محوریت ساماندهی سواحل، کاهش حوادث دریایی در گیلان را حاصل هماهنگی دستگاههای مسئول و تقویت اقدامات پیشگیرانه و امدادی در نوار ساحلی استان عنوان کرد.
وی با اشاره به شرایط متفاوت سواحل گیلان در سال جاری اظهار کرد: عقبنشینی آب دریای کاسپین موجب افزایش دسترسی به بخشهایی از نوار ساحلی شده و همزمان شمار مسافران نیز افزایش یافته است.
استاندار گیلان افزود: با وجود این شرایط، تعداد غرقشدگان در سواحل استان از ۱۶ نفر در سال گذشته به سه نفر در سال جاری رسیده که نشاندهنده کاهش حدود ۸۱ درصدی حوادث غرقشدگی است.
حقشناس همکاری میان دستگاههای متولی را از عوامل مؤثر در کاهش حوادث دانست و گفت: وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران، جمعیت هلالاحمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول با اجرای طرحهای نجات غریق، افزایش نظارت و حضور میدانی در سواحل برای کاهش حوادث تلاش کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات ایمنی در سواحل بیان کرد: حفظ جان مسافران و شهروندان باید همچنان در اولویت مدیریت سواحل قرار داشته باشد و کاهش آمار غرقشدگی اگرچه دستاورد مهمی است، اما هدف نهایی باید رساندن این آمار به حداقل ممکن و در نهایت صفر باشد.
استاندار گیلان تأمین تجهیزات مورد نیاز گروههای نجات غریق را یکی از الزامات تحقق این هدف عنوان کرد و افزود: هر میزان امکانات و تجهیزات مناسب بیشتری در اختیار سواحل، هیئتهای نجات غریق و فرمانداریها به عنوان متولیان این حوزه قرار گیرد، امکان پوشش بهتر نقاط ساحلی و کاهش بیشتر حوادث فراهم خواهد شد.
حقشناس ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دستگاههای مسئول، تقویت زیرساختهای ایمنی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، روند کاهشی حوادث در سواحل گیلان در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
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