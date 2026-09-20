تیراندازان ایران به فینال ۱۰ متر نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازی های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.
در پایان دور مقدماتی شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت.
همچنین تیم ایران با ترکیب خدمتی، چهل امیرانی و امینی با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم ایستاد.
هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی، به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارند.
رقابت های تیراندازی فردا (دوشنبه)، ۳۰ شهریور ماه در تفنگ ۱۰ متر مردان پیگیری میشود. امیر محمد نکونام، پوریان نوروزیان و هادی غرهباقی نمایندگان کشورمان در این بخش خواهند بود.
شرمینه چهل امیرانی، نجمه خدمتی و فاطمه امینی از راه یابی به فینال مسابقات تیراندازی ۱۰ متر در بازی های آسیایی بازماندند.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازی های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.
نظر شما