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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

آغاز رقابت تیراندازان ایران با تفنگ ۱۰ متر بانوان در ناگویا

آغاز رقابت تیراندازان ایران با تفنگ ۱۰ متر بانوان در ناگویا

رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از یکشنبه ۲۹ شهریور با برگزاری مسابقات تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از روز یکشنبه، ۲۹ شهریور با برگزاری مسابقات تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود و نمایندگان ایران در نخستین روز به مصاف حریفان آسیایی خود می‌روند.

در نخستین روز مسابقات، رقابت تفنگ ۱۰ متر بانوان از ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰ برگزار خواهد شد و فینالیست‌های این ماده از ساعت ۹ تا ۹:۴۵ برای کسب مدال به رقابت می‌پردازند.

نجمه خدمتی، شرمینه چهل‌امیرانی و فاطمه امینی، سه نماینده ایران در این ماده هستند که با هدایت محمد زایر رضایی و امیرحسین گلپسند در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارند.

تیراندازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، رقابت‌های خود را با تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌کند.

کد مطلب 6951400

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