آغاز رقابت تیراندازان ایران با تفنگ ۱۰ متر بانوان در ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از روز یکشنبه، ۲۹ شهریور با برگزاری مسابقات تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌شود و نمایندگان ایران در نخستین روز به مصاف حریفان آسیایی خود می‌روند.



در نخستین روز مسابقات، رقابت تفنگ ۱۰ متر بانوان از ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰ برگزار خواهد شد و فینالیست‌های این ماده از ساعت ۹ تا ۹:۴۵ برای کسب مدال به رقابت می‌پردازند.



نجمه خدمتی، شرمینه چهل‌امیرانی و فاطمه امینی، سه نماینده ایران در این ماده هستند که با هدایت محمد زایر رضایی و امیرحسین گلپسند در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا حضور دارند.



تیراندازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، رقابت‌های خود را با تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز می‌کند.