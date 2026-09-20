خدمتی: شرایط تیراندازی ایران مثل گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه خدمتی ملیپوش تیم تیراندازی ایران پس از برگزاری مسابقات تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان در بازیهای آسیایی ناگویا درباره شرایط مسابقه و عملکرد خود صحبت کرد.
خدمتی درخصوص این مسابقه اظهار کرد: شرایط ما متأسفانه نسبت به سالهای قبل خیلی متفاوت است. در بازیهای آسیایی، رقبای قدرتمندی حضور دارند و در رشته تفنگ بادی معمولاً همان نفراتی که در مسابقات جهانی حضور دارند، شرکت میکنند. به همین دلیل مسابقه امروز واقعاً برای من سخت بود.
وی ادامه داد: از طرفی اولین مسابقه همیشه فشار خاص خودش را دارد. معمولاً اولین مسابقه بعد از مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی، مسابقات تفنگ بادی بانوان است و این موضوع هم فشار مسابقه را بیشتر میکند. شرایط ما هم واقعاً مثل گذشته نیست که بتوانیم از نظر امکانات و شرایط تمرینی به رقبا نزدیک باشیم و همه این مسائل در نتیجه تأثیرگذار است.
ملیپوش تیراندازی ایران با اشاره به عملکرد خود در این رقابتها گفت: تمام تلاشم را کردم. البته هنوز مسابقات برای من تمام نشده، اما از نتیجهای که گرفتم زیاد راضی نبودم. با این حال تمام توانم را گذاشتم.
خدمتی درباره سطح بالای رقابت در قاره آسیا نیز گفت: رقبای اصلی ما در آسیا، کشورهایی مثل چین و هند هستند و معمولاً نفرات اول تا چهارم و پنجم مسابقات جهانی نیز از همین کشورها هستند. به همین دلیل رقابت در بازیهای آسیایی بسیار سنگین است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره شرایط میزبانی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: من چهارمین دوره بازیهای آسیاییام را تجربه میکنم و با توجه به تجربهای که دارم، فکر نمیکنم شرایط میزبانی تا اینجا خیلی خوب بوده باشد. بهخصوص زمانبندی اتوبوسهایی که ورزشکاران را به سالن مسابقات میرسانند، با توجه به اینکه ما مسابقه داشتیم، چندان مناسب نبود.
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