به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز برنامههای بازگشایی مدارس در مازندران، زنگ شکوفهها ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی و زنگ جوانهها برای دانشآموزان دوره متوسطه، صبح دوشنبه در مدارس سراسر استان نواخته شد.
آغاز سال تحصیلی در مازندران با برگزاری آیینهای ویژه بازگشایی مدارس و حضور دانشآموزان در مدارس همراه شد؛ آیینهایی که با هدف ایجاد نشاط، امید و آمادگی روانی دانشآموزان برای ورود به سال تحصیلی جدید برگزار شد.
فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از فراهم بودن مقدمات لازم برای فعالیت مدارس استان خبر داد و گفت: فرآیند بازگشایی مدارس با برنامهریزی قبلی دنبال شده و مدارس برای پذیرش دانشآموزان در سال تحصیلی جدید آمادگی دارند.
وی افزود: زنگ شکوفهها به صورت ویژه برای کلاساولیها و زنگ جوانهها برای دانشآموزان دوره متوسطه امروز درحال برگزاری است تا دانشآموزان در فضایی بانشاط و همراه با برنامههای تربیتی و فرهنگی وارد مرحله جدید تحصیلی شوند.
کلبادینژاد همچنین بر استمرار برنامههای تربیتی آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: «طرح حامی» در دوره ابتدایی و «طرح توانا» در دوره متوسطه از جمله برنامههایی است که با هدف تقویت ابعاد تربیتی و مهارتی دانشآموزان دنبال میشود.
وی توانمندسازی معلمان و خانوادهها را یکی از محورهای مهم این برنامهها عنوان کرد و گفت: همکاری و همافزایی میان مدرسه و خانواده میتواند زمینه بهتری برای ارتقای مهارتهای تربیتی و اجتماعی دانشآموزان فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین حفظ شأن و کرامت دانشآموزان و خانوادهها را از اولویتهای دستگاه تعلیم و تربیت استان دانست و بر ضرورت شکلگیری رابطهای مبتنی بر احترام، همراهی و نگاه محبتآمیز میان خانواده و مدرسه تأکید کرد.
مازندران در سال تحصیلی جدید میزبان بیش از ۵۳۰ هزار دانشآموز در دورههای مختلف تحصیلی است و آموزش و پرورش استان اعلام کرده است که برنامههای مرتبط با بازگشایی مدارس و فعالیتهای آموزشی و تربیتی با هدف آغاز منظم سال تحصیلی دنبال میشود.
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