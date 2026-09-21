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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۹

نواخته شدن زنگ شکوفه‌هاو جوانه ها در مازندران

نواخته شدن زنگ شکوفه‌هاو جوانه ها در مازندران

ساری- همزمان با آغاز برنامه‌های بازگشایی مدارس در مازندران، زنگ شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و زنگ جوانه‌ها برای دانش‌آموزان دوره متوسطه در مدارس سراسر استان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز برنامه‌های بازگشایی مدارس در مازندران، زنگ شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و زنگ جوانه‌ها برای دانش‌آموزان دوره متوسطه، صبح دوشنبه در مدارس سراسر استان نواخته شد.

آغاز سال تحصیلی در مازندران با برگزاری آیین‌های ویژه بازگشایی مدارس و حضور دانش‌آموزان در مدارس همراه شد؛ آیین‌هایی که با هدف ایجاد نشاط، امید و آمادگی روانی دانش‌آموزان برای ورود به سال تحصیلی جدید برگزار شد.

فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از فراهم بودن مقدمات لازم برای فعالیت مدارس استان خبر داد و گفت: فرآیند بازگشایی مدارس با برنامه‌ریزی قبلی دنبال شده و مدارس برای پذیرش دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید آمادگی دارند.

وی افزود: زنگ شکوفه‌ها به صورت ویژه برای کلاس‌اولی‌ها و زنگ جوانه‌ها برای دانش‌آموزان دوره متوسطه امروز درحال برگزاری است تا دانش‌آموزان در فضایی بانشاط و همراه با برنامه‌های تربیتی و فرهنگی وارد مرحله جدید تحصیلی شوند.

کلبادی‌نژاد همچنین بر استمرار برنامه‌های تربیتی آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: «طرح حامی» در دوره ابتدایی و «طرح توانا» در دوره متوسطه از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت ابعاد تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی توانمندسازی معلمان و خانواده‌ها را یکی از محورهای مهم این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان مدرسه و خانواده می‌تواند زمینه بهتری برای ارتقای مهارت‌های تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین حفظ شأن و کرامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها را از اولویت‌های دستگاه تعلیم و تربیت استان دانست و بر ضرورت شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر احترام، همراهی و نگاه محبت‌آمیز میان خانواده و مدرسه تأکید کرد.

مازندران در سال تحصیلی جدید میزبان بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی است و آموزش و پرورش استان اعلام کرده است که برنامه‌های مرتبط با بازگشایی مدارس و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی با هدف آغاز منظم سال تحصیلی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6953306

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