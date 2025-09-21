به گزارش خبرنگار مهر، زنگ «جوانهها» صبح یکشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور مسئولان استانی در مدرسه دخترانه علوم و معارف اسلامی ساری نواخته شد.
همزمان با بازگشایی مدارس در سراسر کشور، صبح امروز زنگ «جوانهها» به صورت نمادین در مدرسه دخترانه علوم و معارف اسلامی ساری با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان و شهرستان، فرهنگیان و دانشآموزان نواخته شد.
این مراسم بهعنوان نمادی از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در مازندران برگزار شد و فضایی پرشور و سرشار از نشاط در مدارس ایجاد کرد.
مسئولان آموزش و پرورش استان اعلام کردند امسال ۵۲۸ هزار دانشآموز مازندرانی در مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب چهار هزار مدرسه، سال جدید آموزشی خود را آغاز میکنند.
در حاشیه این مراسم، ویژهبرنامههای فرهنگی، اجرای سرودهای دانشآموزی و فعالیتهای نمادین برای استقبال از سال تحصیلی جدید نیز برگزار شد.
نظر شما