هوای مشهد ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای این کلانشهر هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۸ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای ۲۴ساعت گذشته به عدد ۸۰ رسیده و در شرایط سالم قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه‌ چمن با عدد شاخص ۱۰۷ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.

ایستگاه طرق با شاخص کیفی ۴۴ ای.کیو.آی تنها ایستگاه دارای وضعیت پاک است. دیگر ایستگاه‌های شهر در شرایط قابل قبول قرار دارند.