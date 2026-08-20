هوای مشهد ناسالم است؛ شرایط قرمز در بلوار سجاد و خیام شمالی  

به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای این کلانشهر صبح پنجشنبه بر روی عدد ۱۰۹ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه سجاد و خیام شمالی در شرایط قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

در این شرایط به شهروندان محترم به ویژه افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری فرمایند.

گفتنی است؛ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شوند؛ این آلودگی غیر از گرد و غبار و خاکی است که از صحرای قره قوم حرکت کرده و هوای مشهد را به شدت متاثر می‌کند.