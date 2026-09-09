  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

هوای مشهد در وضعیت قرمز

هوای مشهد در وضعیت قرمز

مشهد- شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای شهر مشهد بر روی عدد ۱۵۶ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد است.

به گزارش خبرنگار معر، شاخص کیفیت لحظه‌ای هوای شهر مشهد، هم‌اکنون (چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵) بر روی عدد ۱۵۶ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد است.

این شاخص برای ۲۴ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۰ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خیام شمالی، سرافرازان، سجاد، الهیه و هفت حوضبه ترتیب با عدد شاخص ۱۶۴، ۱۶۰، ۱۵۸، ۱۵۸ و ۱۵۱ در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها به ثبت رسیده است.

در این شرایط به شهروندان به ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود حتی‌الامکان از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

کد مطلب 6942040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها