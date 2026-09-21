به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی قبل از ظهر دوشنبه در جشن شکوفهها، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: حضور دانشآموزان در مدارس، فضای تعلیم و تربیت را سرشار از انرژی و نشاط میکند و امروز برای دانشآموزان، خانوادهها و مجموعه آموزشوپرورش روزی مهم است.
وی با اشاره به وضعیت جمعیت دانشآموزی دوره ابتدایی استان افزود: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۱۰ هزار دانشآموز در مقطع ابتدایی مدارس استان زنجان تحصیل خواهند کرد که نزدیک به ۱۶ هزار نفر از آنان دانشآموزان پایه اول ابتدایی هستند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان ادامه داد: در مجموع بیش از ۲۵ هزار دانشآموز در بیش از یکهزار و ۸۰۰ آموزشگاه استان حضور خواهند داشت و فرآیند یاددهی و یادگیری خود را در سال تحصیلی جدید دنبال خواهند کرد.
تاراسی با اشاره به فعالیت مدارس در مناطق کمجمعیت و روستایی استان گفت: حدود ۳۰ مدرسه در زنجان کمتر از ۱۰ دانشآموز دارند و حتی ممکن است در برخی مدارس تنها یک یا دو دانشآموز مشغول به تحصیل باشند.
وی تصریح کرد: وجود مدرسه در دورترین مناطق روستایی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و تلاش میکنیم حتی در مناطقی که جمعیت دانشآموزی بسیار اندک است، امکان تحصیل فراهم باشد و چراغ علم و دانایی خاموش نشود.
اعتماد خانوادهها، مسئولیت آموزشوپرورش را سنگینتر کرده است
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با بیان اینکه حضور دانشآموزان در مدرسه نعمتی برای معلمان است، گفت: تلاش میکنیم با حداکثر توان، شرایط لازم برای تحصیل، تربیت و آمادهسازی دانشآموزان برای زندگی آینده را فراهم کنیم.
تاراسی افزود: خانوادهها سالها در کنار فرزندان خود بودهاند و اکنون با اعتماد به آموزشوپرورش، آنان را به مدرسه میسپارند؛ از این رو این اعتماد، مسئولیت مجموعه تعلیم و تربیت را سنگینتر میکند.
وی تأکید کرد: به خانوادهها اطمینان میدهیم که حداکثر توان خود را برای تحصیل و تربیت فرزندان آنان به کار خواهیم گرفت و در این مسیر همراهی خانوادهها با مدارس اهمیت زیادی دارد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان با اشاره به تغییرات ایجادشده در شیوههای آموزش و تربیت دانشآموزان اظهار کرد: در زیستبوم جدید آموزشوپرورش، بهویژه در دوره ابتدایی، شیوههای جدیدی در آموزش مورد توجه قرار گرفته و همراهی خانوادهها برای موفقیت این فرآیند ضروری است.
تاراسی گفت: مدرسه و خانواده باید در کنار یکدیگر مسیر رشد و تربیت دانشآموز را دنبال کنند و تعامل مناسب میان این دو، زمینه یادگیری بهتر و رشد همهجانبه دانشآموزان را فراهم میکند.
وی خطاب به دانشآموزان پایه اول ابتدایی گفت: یکی از رازهای موفقیت، کنجکاوی و پرسشگری است؛ بنابراین از سؤال پرسیدن نترسید و هر سؤالی که دارید از معلمان خود بپرسید.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان افزود: هرچه بیشتر سؤال بپرسید، بیشتر یاد میگیرید و مدرسه باید محیطی باشد که دانشآموز در آن با آرامش سؤال بپرسد، تجربه کند و از مسیر یادگیری خود لذت ببرد.
تاراسی مهربانی را یکی دیگر از کلیدهای موفقیت دانشآموزان عنوان کرد و گفت: با دوستان، معلمان و خانواده خود مهربان باشید و اگر دیدید دانشآموزی تنها نشسته است، به سراغ او بروید و با او دوست شوید.
وی با تأکید بر اینکه موفقیت همیشه بدون شکست به دست نمیآید، خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید بدانند ممکن است در مسیر یادگیری با شکست مواجه شوند، اما نباید خسته و ناامید شوند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان ادامه داد: دانشآموزان باید با کمک خانواده و معلمان، تمرین و تلاش خود را ادامه دهند و از تجربههای خود برای پیشرفت بیشتر استفاده کنند.
تاراسی با قدردانی از معلمان دوره ابتدایی گفت: تدریس در این دوره سختیها و شیرینیهای خاص خود را دارد و صبوری معلمان ابتدایی قابل تقدیر است.
وی افزود: معلمان دوره ابتدایی علاوه بر آموزش مفاهیم درسی، در شکلگیری شخصیت و رفتار اجتماعی دانشآموزان نیز نقش مهمی دارند و این مسئولیت نیازمند صبر، حوصله و توجه ویژه به نیازهای دانشآموزان است.
مشارکت دانشآموزان، تمرین مسئولیتپذیری در مدرسه
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان همچنین با اشاره به مشارکت دانشآموزان در اجرای برنامههای جشن شکوفهها اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهمی که باید در مدارس رقم بخورد، مشارکت دانشآموزان در برنامهها و فراهم کردن زمینه برای پذیرفتن مسئولیت است.
تاراسی افزود: وقتی دانشآموز در برنامههای مدرسه نقش میپذیرد، مسئولیتپذیری در او تقویت میشود و همین تجربهها میتواند زمینه رشد فردی و اجتماعی او را فراهم کند.
وی از خانوادهها خواست در این زمینه مدارس را همراهی کنند و گفت: والدین باید فرزندان خود را برای حضور در برنامههای مختلف مدرسه و پذیرفتن نقش و مسئولیت تشویق کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان تأکید کرد: مدرسه تنها محل یادگیری مطالب درسی نیست، بلکه محیطی برای تمرین زندگی، مسئولیتپذیری، مهربانی، پرسشگری و تعامل اجتماعی است و هدف آموزشوپرورش این است که دانشآموزان در کنار تحصیل، برای زندگی آینده نیز آمادگی لازم را به دست آورند.
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