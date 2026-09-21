کاظمی: اقتدار نیروهای مسلح دشمن را از مرزها دور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی کاظمی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هرمزگان، با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح اظهار کرد: امیدواریم با مقاومت و استقامت ملت بزرگ ایران، در پایان این نبرد آنچه شایسته ملت ایران است رقم بخورد و یقین داریم نتیجه این مسیر، پیروزی، فتح و دستیابی به قله‌های استقلال و ظفر خواهد بود.

وی افزود: امروز با تلاشی که انجام شده، می‌بینیم تا شعاع چند صد کیلومتری این منطقه خبری از دشمن متجاوز نیست و این موضوع نشان‌دهنده پیروزی و ظفر است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به نمایندگی از خدمتگزاران ملت در دستگاه قضایی برای قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در هرمزگان حضور یافته است، گفت: از ریاست قوه قضائیه و مسئولان عالی دستگاه قضایی مأموریت داشتیم ضمن تشکر، از نزدیک در جریان تلاش‌های صورت‌گرفته قرار بگیریم.

کاظمی ادامه داد: لازم است از نیروهای مسلح، مجموعه دولت، دستگاه‌های خدمت‌رسان، استاندار هرمزگان و مجموعه‌هایی که تحت مدیریت ایشان در حال انجام وظیفه هستند، همچنین همکاران دستگاه قضایی در استان که در شرایط سخت حتی برای لحظه‌ای وقفه در خدمت‌رسانی آنها ایجاد نشده است، قدردانی کنیم.

قدردانی از مجموعه درمانی هرمزگان

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان استان هرمزگان، از مدیران این حوزه، رئیس دانشکده علوم پزشکی و مسئولان واحدهای درمانی استان تقدیر کرد و گفت: اتفاق‌های خوبی در حوزه درمان در حال انجام است و امیدواریم خدمت‌رسانی بهتر و شایسته‌تری به مردم استان ارائه شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به گزارشی درباره وضعیت تولد نوزادان نارس در استان افزود: آماری ارائه شد که بر اساس آن حدود ۱۰ درصد کودکان متولدشده، نارس هستند و این کودکان معمولاً در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند.

وی تصریح کرد: با اقدامات مناسب و تکمیل زنجیره درمانی، امیدواریم مردم استان از این مشکلات نجات پیدا کنند و خدمات مناسب و مطلوبی به آنان ارائه شود.

کاظمی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان برای رشد و توسعه خاطرنشان کرد: امیدواریم این استان در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کند؛ چراکه مدیران استان چنین اراده‌ای دارند و هرمزگان ظرفیت‌های بسیار برجسته‌ای دارد که در رأس آنها سرمایه انسانی متخصص و توانمند قرار دارد.