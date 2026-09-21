سخنگوی قوه قضائیه: پرونده مدرسه شجره طیبه میناب در حال رسیدگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: هرمزگان سرزمین وحدت و استقامت است و در جریان جنگ اخیر نیز با توجه به موقعیت ویژه این استان، حوادث و حملات متعددی در آن رخ داده است.

وی افزود: یکی از حوادث کم‌نظیر، حادثه‌ای است که نسبت به مدرسه شجره طیبه میناب و کودکان، معلمان و والدینی که در این مدرسه حضور داشتند، اتفاق افتاد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به نمایندگی از مسئولان دستگاه قضا برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این مدرسه به هرمزگان سفر کرده است، گفت: ابراز همدردی و دلجویی از خانواده‌های شهدا، گفت‌وگو با آنها و بازدید میدانی از اماکنی که در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفته‌اند، از اهداف این سفر است.

کاظمی ادامه داد: در کنار این اقدامات، آمده‌ایم تا از روحیه مقاومت و استقامت مردم شجاع هرمزگان درس بگیریم و ادامه مسیر خود را با این روحیه روشن کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مشغول رسیدگی به این پرونده است و در تاریخ ششم شهریورماه، قرار تکمیلی کارشناسی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این قرار، یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره از رشته‌های مختلف تعیین شده‌اند و کارشناسان مأموریت دارند با مراجعه به محل، منشأ و نحوه حمله را بررسی و مشخص کنند.

کاظمی تصریح کرد: از جمله موضوعات مورد بررسی این است که هدف‌گیری عمدی بوده یا خیر، مدرسه دارای کاربری آموزشی بوده است یا نه، میزان خسارت‌ها چه میزان بوده و تعداد دقیق افرادی که در این حادثه به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند، مشخص شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است با شاکیان و شاهدان حادثه گفت‌وگو و اظهارات آنها به صورت دقیق دریافت شود تا ابعاد مختلف پرونده برای رسیدگی قضایی روشن شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وجود گزارش‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی مختلف درباره این حادثه گفت: برای یک رسیدگی قانونی، متقن و استاندارد، لازم است کارشناسان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای درباره موضوع اظهارنظر کنند که این فرآیند در حال انجام است.

کاظمی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده نیز در محل حادثه حضور یافته و از نزدیک موضوع را بررسی و با افراد گفت‌وگو کرده است و کارشناسان منتخب نیز در حال انجام بررسی‌های تخصصی خود هستند.

وی با قدردانی از اقدامات دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: دادگستری استان و رئیس کل دادگستری هرمزگان اقدامات دقیق و متقنی در این پرونده انجام داده‌اند که روند رسیدگی در تهران را نیز سرعت بخشیده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: کارشناسان و وکلای این مرکز از ابتدای جنگ در کنار مردم بوده‌اند و با انجام کارشناسی‌های دقیق، خدمات حقوقی و کارشناسی گسترده‌ای به مردم ارائه کرده‌اند.

کاظمی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار کارشناسی برای مردم انجام شده که این خدمات به صورت رایگان ارائه شده است و خدمات حقوقی و حمایتی همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی درباره حوادث جنگ گفت: در موضوع دادخواهی‌های بین‌المللی، زمینه‌های مختلفی برای پیگیری وجود دارد و اقدامات متعددی در سطوح مختلف بین‌المللی در حال انجام است.

کاظمی ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند بریکس، شبکه‌سازی‌های بین‌المللی و همچنین از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام شده و وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز در این زمینه فعال هستند.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی نیازمند تکمیل رسیدگی‌های داخلی است، گفت: بسته‌ای از اقدامات حقوقی مختلف در حال پیگیری است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها بتوانیم حقوق ملت ایران و حقوق قربانیان جنگ را مطالبه کنیم.