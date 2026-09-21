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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۳

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده مدرسه شجره طیبه میناب در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده مدرسه شجره طیبه میناب در حال رسیدگی است

بندرعباس- سخنگوی قوه قضائیه گفت: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در پرونده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، قرار تکمیلی کارشناسی صادر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد: هرمزگان سرزمین وحدت و استقامت است و در جریان جنگ اخیر نیز با توجه به موقعیت ویژه این استان، حوادث و حملات متعددی در آن رخ داده است.

وی افزود: یکی از حوادث کم‌نظیر، حادثه‌ای است که نسبت به مدرسه شجره طیبه میناب و کودکان، معلمان و والدینی که در این مدرسه حضور داشتند، اتفاق افتاد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه به نمایندگی از مسئولان دستگاه قضا برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این مدرسه به هرمزگان سفر کرده است، گفت: ابراز همدردی و دلجویی از خانواده‌های شهدا، گفت‌وگو با آنها و بازدید میدانی از اماکنی که در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفته‌اند، از اهداف این سفر است.

کاظمی ادامه داد: در کنار این اقدامات، آمده‌ایم تا از روحیه مقاومت و استقامت مردم شجاع هرمزگان درس بگیریم و ادامه مسیر خود را با این روحیه روشن کنیم.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مشغول رسیدگی به این پرونده است و در تاریخ ششم شهریورماه، قرار تکمیلی کارشناسی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این قرار، یک هیئت کارشناسی ۱۴ نفره از رشته‌های مختلف تعیین شده‌اند و کارشناسان مأموریت دارند با مراجعه به محل، منشأ و نحوه حمله را بررسی و مشخص کنند.

کاظمی تصریح کرد: از جمله موضوعات مورد بررسی این است که هدف‌گیری عمدی بوده یا خیر، مدرسه دارای کاربری آموزشی بوده است یا نه، میزان خسارت‌ها چه میزان بوده و تعداد دقیق افرادی که در این حادثه به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند، مشخص شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است با شاکیان و شاهدان حادثه گفت‌وگو و اظهارات آنها به صورت دقیق دریافت شود تا ابعاد مختلف پرونده برای رسیدگی قضایی روشن شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وجود گزارش‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی مختلف درباره این حادثه گفت: برای یک رسیدگی قانونی، متقن و استاندارد، لازم است کارشناسان مستقل و دارای صلاحیت حرفه‌ای درباره موضوع اظهارنظر کنند که این فرآیند در حال انجام است.

کاظمی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده نیز در محل حادثه حضور یافته و از نزدیک موضوع را بررسی و با افراد گفت‌وگو کرده است و کارشناسان منتخب نیز در حال انجام بررسی‌های تخصصی خود هستند.

وی با قدردانی از اقدامات دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: دادگستری استان و رئیس کل دادگستری هرمزگان اقدامات دقیق و متقنی در این پرونده انجام داده‌اند که روند رسیدگی در تهران را نیز سرعت بخشیده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از اقدامات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت: کارشناسان و وکلای این مرکز از ابتدای جنگ در کنار مردم بوده‌اند و با انجام کارشناسی‌های دقیق، خدمات حقوقی و کارشناسی گسترده‌ای به مردم ارائه کرده‌اند.

کاظمی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار کارشناسی برای مردم انجام شده که این خدمات به صورت رایگان ارائه شده است و خدمات حقوقی و حمایتی همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی درباره حوادث جنگ گفت: در موضوع دادخواهی‌های بین‌المللی، زمینه‌های مختلفی برای پیگیری وجود دارد و اقدامات متعددی در سطوح مختلف بین‌المللی در حال انجام است.

کاظمی ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند بریکس، شبکه‌سازی‌های بین‌المللی و همچنین از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضائیه اقدامات و پیگیری‌هایی انجام شده و وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز در این زمینه فعال هستند.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی نیازمند تکمیل رسیدگی‌های داخلی است، گفت: بسته‌ای از اقدامات حقوقی مختلف در حال پیگیری است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت‌ها بتوانیم حقوق ملت ایران و حقوق قربانیان جنگ را مطالبه کنیم.

کد مطلب 6953335

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