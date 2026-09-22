عباس گلرو، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام اخیر روسیه و چین در وتوی پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید مأموریت کمیته تحریمهای ایران، اظهار کرد: در شورای امنیت سازمان ملل، همانطور که بنده ساختار این شورا را میشناسم و در این زمینه سابقه فعالیت داشتهام، تصویب یا عدم تصویب قطعنامهها و شکلگیری اجماع میان اعضا، فرآیندی پیچیده و نیازمند رایزنیهای مستمر و فشرده است.
وی افزود: البته یکسری کشورها و اعضای شورای امنیت ممکن است تحت تأثیر سیاستها و فشارهای کشورهای غربی قرار گیرند و بعضاً نیز برخی اعضای غیر دائم شورای امنیت با سیاستهای آمریکا و کشورهای غربی هماهنگ شوند. این موضوع را نمیتوان از معادلات حاکم بر شورای امنیت و مناسبات بینالمللی جدا کرد.
گلرو ادامه داد: با این حال، نتیجه نشست اخیر شورای امنیت و بهویژه وتوی پیشنویس قطعنامه آمریکا از سوی روسیه و چین نشان داد که سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا با چالش جدی مواجه است و واشنگتن نمیتواند همانند گذشته اراده خود را به شکل یکجانبه بر روندهای بینالمللی تحمیل کند.
تقدیر از مواضع روسیه و چین
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از مواضع روسیه و چین در این نشست، گفت: ما از روسیه و چین به دلیل این اقدام و موضعی که در شورای امنیت اتخاذ کردند، تقدیر میکنیم. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مناسبات دیپلماتیک و منافع ملی خود با کشورهای مختلف رایزنی میکند و طبیعی است که چنین رایزنیهایی، بهویژه در موضوعات حساس مربوط به شورای امنیت، کار سادهای نیست.
وی با اشاره به تلاشهای وزارت امور خارجه در این زمینه تصریح کرد: بنده به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از رایزنیهایی که مسئولان ما در وزارت امور خارجه به صورت فشرده با کشورهای مختلف، بهویژه روسیه و چین، انجام دادند، مطلع هستم. میدانیم که رایزنی با کشورها و رسیدن به یک نتیجه مشخص در چنین فرآیندهایی چقدر دشوار است و نیازمند کار مستمر، پیگیری و دیپلماسی فعال است.
اهمیت وتوی روسیه و چین
گلرو خاطرنشان کرد: اینکه در نهایت دو کشور مهم و دارای حق وتو در شورای امنیت، یعنی روسیه و چین، در برابر پیشنویس ارائهشده از سوی آمریکا قرار گرفتند و آن را وتو کردند، موضوعی است که باید در چارچوب تحولات کلان نظام بینالملل مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ساختار شورای امنیت و سازوکار تصمیمگیری در این شورا بهگونهای است که پنج عضو دائم از حق وتو برخوردار هستند و همین مسئله موجب شده است که موضع این کشورها در روند تصویب قطعنامهها اهمیت ویژهای داشته باشد. بنابراین، رسیدن به چنین نتیجهای حاصل یک فرآیند پیچیده دیپلماتیک است و نمیتوان آن را صرفاً یک اتفاق مقطعی دانست.
وی ادامه داد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، آنچه در این نشست اتفاق افتاد، نشاندهنده تحولات مهمی در نظام بینالملل است. جهان امروز دیگر مانند گذشته در چارچوب یک نظام کاملاً تکقطبی که آمریکا در آن نقش تعیینکننده و بلامنازع داشته باشد، حرکت نمیکند.
گلرو افزود: این اتفاق را میتوان یک دستاورد مهم در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ چراکه نشان میدهد رایزنیهای دیپلماتیک، بهویژه رایزنیهای فشرده وزارت امور خارجه با کشورهای مختلف، میتواند در شکلگیری مواضع اعضای شورای امنیت مؤثر باشد و مانع از آن شود که یک کشور بتواند به تنهایی اراده خود را بر تصمیمات این شورا تحمیل کند.
حرکت جهان به سمت چندقطبی شدن
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه این نشست نشان داد که دنیا دیگر در آن تکقطبی آمریکا درجا نزده است، بلکه به سمت یک نظام چندقطبی حرکت کرده است؛ نظامی که در آن قدرتهای مختلف در معادلات بینالمللی نقشآفرینی میکنند و تصمیمگیریهای جهانی بیش از گذشته تحت تأثیر رقابت و تعامل میان چند مرکز قدرت قرار گرفته است.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای و بینالمللی، اظهار کرد: یکی از قطبهایی که در این نظم جدید سر برآورده، جمهوری اسلامی ایران است؛ موضوعی که حتی بنا بر اذعان برخی از آمریکاییها و اندیشمندان آمریکایی نیز قابل مشاهده است. امروز جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و در برخی تحولات بینالمللی دارای نقش و اثرگذاری است و نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت.
نظر شما