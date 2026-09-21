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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

عدم امکان تمدید زمان انتخاب رشته محل پنجاه‌وسومین آزمون دستیاری پزشکی

عدم امکان تمدید زمان انتخاب رشته محل پنجاه‌وسومین آزمون دستیاری پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: امکان تمدید زمان انتخاب رشته محل پنجاه‌وسومین آزمون دستیاری پزشکی وجود ندارد و داوطلبان درخواست نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته محل در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز و تا تاریخ ۲۱ شهریورماه تمدید شد.

در ادامه، با هدف همراهی و مساعدت با داوطلبان، فرایند انتخاب رشته محل از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه تا ساعت ۱۲ ظهر همان روز تمدید شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: با توجه به آغاز فرآیند پذیرش و پردازش اطلاعات، لزوم اعلام نتایج در موعد مقرر و همچنین وجود مراحل و شرایط اختصاصی پذیرش در برخی رشته ها، از جمله انجام مصاحبه و سایر مراحل ارزیابی، که مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی قبلی است، تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته محل موجب اختلال در روند اجرای این مراحل و تأخیر در اعلام نتایج خواهد شد.

لذا مهلت مذکور به هیچ عنوان مجدداً تمدید نخواهد شد و امکان ویرایش اطلاعات نیز وجود ندارد.

از داوطلبان درخواست می شود از ارسال درخواست در خصوص تمدید مجدد یا ویرایش اطلاعات خودداری کنند.

کد مطلب 6953842

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