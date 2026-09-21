به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ املاک غیرضرور این بانک از طریق برگزاری مزایده عمومی و با شرایط نقد و یا نقد و اقساط (با نرخ سود ۲۳درصد در قالب عقد اجاره بهشرط تملیک) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به فروش میرسد.
رویت اطلاعیه مزایده املاک بانک مسکن در سامانه ستاد و نیز دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ امکانپذیر است.
متقاضیان این املاک میتوانند پیشنهاد خرید را تا روز سهشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در سامانه ارائه کنند. تاریخ بازگشایی پاکت مزایدهگران راس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۶ مهرماه و تاریخ تقریبی اعلام نتایج به برندگان، روز سه شنبه ۲۸ مهرماه خواهد بود.
تمامی مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایدهگران و بازگشایی پاکتها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکانپذیر است.
همچنین متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن مراجعه کنند.
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