حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر در استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بهویژه روز سهشنبه در ساعات بعدازظهر و غروب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
خورشیدی خاطرنشان کرد: در پارهای نقاط استان نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
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