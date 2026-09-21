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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

خورشیدی: وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در تهران پیش‌بینی می‌شود

خورشیدی: وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در تهران پیش‌بینی می‌شود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران، از پیش‌بینی وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در برخی مناطق تهران طی روزهای آینده خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: به‌ویژه روز سه‌شنبه در ساعات بعدازظهر و غروب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی خاطرنشان کرد: در پاره‌ای نقاط استان نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

کد مطلب 6953968

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