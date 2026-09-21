اجرای ۳۹ عنوان برنامه و بیش از ۸ هزار برنامه در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد فروزنده، بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و امام راحل(ره)، گفت: دفاع مقدس تجلی سنت الهی و امتداد فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است و در این دوران، فرهنگ متعالی ایثار، مقاومت و شهادت به عنوان رمز ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده منتقل شد.

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان افزود: ملت بزرگ ایران با الهام از مکتب عاشورا و در پرتو رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، در برابر توطئه‌ها، تحریم‌ها و تجاوزهای دشمنان ایستادگی کرده و مقاطع مختلف دفاع و مقاومت را با سربلندی پشت سر گذاشته است.

فروزنده هدف از اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس را تبلیغ، ترویج و تعمیق فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به‌ویژه در میان نسل جوان عنوان کرد و گفت: شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنه‌ای» تعیین شده است.

وی با اشاره به روزشمار هفته دفاع مقدس ادامه داد: ۳۱ شهریور با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی»، اول مهر «جوانان؛ پیشگامان علم و اقتدار ملی»، دوم مهر «شهیدان، جانبازان و آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن»، سوم مهر «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت»، چهارم مهر «دفاع همه‌جانبه؛ پشتیبانی مردمی و اصناف از سربازان»، پنجم مهر «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران و روحانیت»، ششم مهر «ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» و هفتم مهر «فرماندهان عزت‌مدار و حماسه‌آفرینان» نامگذاری شده است.



اجرای برنامه «اقتدار جان‌فدایان ایران امام رضایی» با حضور ۵۰ هزار نفر

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از برگزاری ویژه‌برنامه «اقتدار جان‌فدایان ایران امام رضایی» خبر داد و گفت: این برنامه ۹ مهرماه از ساعت ۹ صبح در خیابان شهید دُرّه برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده است ۵۰ هزار نفر از مردم در آن حضور داشته باشند.

وی از اصحاب رسانه خواست در اطلاع‌رسانی و انعکاس این برنامه مشارکت کنند و افزود: حضور گسترده مردم در این اجتماع می‌تواند جلوه‌ای از انسجام، همدلی و همراهی مردم استان زنجان باشد.

فروزنده همچنین از برگزاری نخستین یادواره شهدای جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و جنگ هرمز در حسینیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: این مراسم هفتم مهرماه پس از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز جمعه نیز در شهرستان‌های استان، پیش از خطبه‌های نماز جمعه، فرماندهان نظامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و در شهر زنجان نیز فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) سخنران پیش از خطبه‌ها خواهد بود.



جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به برنامه‌های نخستین روز هفته دفاع مقدس گفت: دیدار با امام جمعه و برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت از جمله برنامه‌های این روز است.

وی افزود: امسال نیز برنامه‌های تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس علاوه بر شهر زنجان، در هفت شهرستان دیگر استان نیز برگزار خواهد شد.

فروزنده با اشاره به برگزاری برنامه‌های مشترک نیروهای مسلح استان اظهار کرد: رژه نیروهای مسلح امسال با توجه به شرایط موجود در قالب تجمعات میدانی و با محوریت وحدت نیروهای مسلح برگزار خواهد شد.



برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، شب‌های شعر و خاطره و برنامه‌های رسانه‌ای



وی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، شب‌های شعر و خاطره در مدارس و پایگاه‌های بسیج، تولید محتوای رسانه‌ای و فعالیت در فضای مجازی، نمایش فیلم و اجرای تئاتر را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس برشمرد.



جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، قرآنی و ورزشی، همایش بانوان ایثارگر و تأثیرگذار در عرصه دفاع ملی، روایتگری، یادواره‌های شهدا با محوریت «آبروی محله» و معرفی هر شهید به عنوان یک گنج، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.



وی افزود: برنامه‌های جهاد تبیین نیز با تمرکز بر تبیین ابعاد دفاع مقدس و پیوند آن با تحولات و جنگ‌های اخیر، در تجمعات و برنامه‌های مختلف اجرا خواهد شد.

فروزنده با اشاره به اقدامات خدمت‌رسانی سپاه و بسیج در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: توزیع بسته‌های معیشتی در قالب پویش‌های کمک مؤمنانه، ویزیت رایگان در روستاها، برگزاری اردوهای جهادی، ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی و برپایی میزهای خدمت از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: اردوهای جهادی از فردا در پنج روستای شهرستان زنجان آغاز می‌شود و در سایر شهرستان‌ها نیز متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق، خدمات جهادی ارائه خواهد شد.

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان همچنین از اجرای برنامه‌های کوهپیمایی و راهپیمایی با نام شهدای دفاع مقدس، نواختن «زنگ مقاومت» در مدارس، قرائت وصیت‌نامه شهدا، رژه خودرویی و موتوری و برگزاری جلسات مشاوره خانواده خبر داد.

فروزنده با اشاره به شرایط موجود کشور گفت: یکی از موضوعات مهمی که در برنامه‌های امسال مورد تأکید قرار گرفته، آموزش عمومی پدافند غیرعامل برای آحاد مردم است و در این راستا برنامه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت ایثارگران نیز در دستور کار قرار گرفته و یک بازه زمانی برای مراجعه مستقیم ایثارگران و بررسی و پیگیری مشکلات آنان اختصاص یافته است.

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با اشاره به روحیه کمک‌رسانی مردم استان گفت: مردم مؤمن، ولایتمدار و حزب‌اللهی زنجان در اقدامی انسان‌دوستانه برای کمک به جبهه جنوب کشور مشارکت کردند.

وی افزود: تاکنون ۳۰ هزار بطری آب برای ارسال به مناطق مورد نیاز تهیه شده و در حال بارگیری است و پیش‌بینی می‌کنیم این میزان در ادامه به ۱۰۰ هزار بطری افزایش پیدا کند.



اهدای ۷ هزار و ۶۵۰ بسته کامل لوازم‌التحریر



فروزنده با اشاره به اقدامات انجام شده در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: در قالب پویش «همکلاسی مهربان برای فرزندان ایران» تاکنون ۷ هزار و ۶۵۰ بسته کامل لوازم‌التحریر تهیه و بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی همچنین از همراهی با دانش‌آموزان خانواده‌های معظم شهدا در آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این برنامه در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

جانشین سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ادامه داد: در حوزه محرومیت‌زدایی نیز مرمت و بازسازی منازل محرومان، مرمت مساجد، سمپاشی جایگاه‌های دام و خدمات مرتبط با دام در شهرستان‌های زنجان و ماهنشان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پیش از این نیز ۶۶۹ پروژه در قالب پویش «بنای همدلی» اجرا شده و اقدامات محرومیت‌زدایی در هفته دفاع مقدس نیز استمرار خواهد داشت.

فروزنده از دریافت ۲۰ هزار مترمربع ایزوگام برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این طرح همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس آغاز شده و در مناطق هدف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های هفته دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه مقاومت، امیدآفرینی، خدمت‌رسانی به مردم و تبیین ابعاد دفاع مقدس و مقاومت برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌کنیم با همکاری مردم، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و اصحاب رسانه، این برنامه‌ها به بهترین شکل اجرا و منعکس شود.