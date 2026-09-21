به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در جمع دانشجومعلمان حاضر در سی‌وششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت، این مسابقات را فرصتی مغتنم برای انتقال آموزه های قرآنی به دانش آموزان دانست و افزود: هدف از این رویداد، تربیت قرآنی، تدوین برنامه شفاف زندگی و نقشه راه برای راهبری و راهنمایی افراد در تمام مراحل زندگی است.

وی یادآور شد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای تقویت فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت حضور چهره‌ها و استعدادهای قرآنی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی استان برای معرفی این رویداد و ایجاد ارتباط بیشتر میان جشنواره، جامعه قرآنی و عموم مردم تأکید کرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه سی‌وششمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت به میزبانی دانشگاه فرهنگیان زنجان در هفت قسمت و ۴۰ رشته برگزار می شود، گفت: در مجموع ۱۱ هزار و ۲۵ نفر در فرایند این جشنواره شرکت کردند که یک هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد به مرحله کشوری راه یافته اند.

فرزانه اله‌ویردی گفت: رشته‌های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی، مداحی و سخنوری آیینی و بخش معارفی با هشت رشته به‌صورت برخط و بخش‌های هنری، ادبی، پژوهشی و فناوری بخش های مختلف این جشنواره است که نفرات برتر هر یک از بخش‌ها به مسابقات ملی دانشگاههای سراسری کشور راه خواهند یافت.

وی تصریح کرد: این رویداد فرهنگی و اجتماعی با شعار «گرامیداشت ۱۲۰۰ طلایه‌دار قرآنی» به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان و همچنین گرامیداشت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب برگزار می‌شود.

اله‌ویردی با بیان اینکه نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی برای نخستین بار به بخش های مختلف سی‌وششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجومعلمان افزوده شده است، گفت: این جشنواره به مدت سه روز در زنجان برگزار می‌شود.

مرحله کشوری سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از ۲۸ شهریورماه در زنجان آغاز شده است و تا ۳۱ شهریورماه ادامه می یابد.