مشارکت ۵۹ درصدی در انتخابات دومای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الا پامفیلووا، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز دوشنبه اعلام کرد مشارکت در انتخابات دومای دولتی این کشور ۵۹.۳۲ درصد بوده و بیش از ۶۲.۶ میلیون شهروند در انتخابات شرکت کردهاند.
پامفیلووا در نشستی خبری در مرکز اطلاعرسانی کمیسیون مرکزی انتخابات گفت این انتخابات از نظر سطح تهدیدهای خارجی و چالشهای مختلف «بیسابقه» بود، اما روسیه توانست این چالشها را با موفقیت پشت سر بگذارد.
او گفت مشارکت در رأیگیری اینترنتی نیز به ۹۰.۸۸ درصد رسید و بیش از ۳.۶۵ میلیون نفر به صورت آنلاین رأی دادند. پامفیلووا این میزان مشارکت را «بسیار بالا» توصیف کرد.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه افزود سامانه انتخاباتی این کشور در جریان انتخابات با «تشدید بیسابقه حملات سایبری» و عوامل تهدیدکننده دیگری روبهرو شد. به گفته او، با وجود این تهدیدها، انتخابات با آرامش برگزار شد و شهروندان تقریباً متوجه مشکلاتی که مسئولان برای مقابله با آنها تلاش میکردند، نشدند.
در جریان انتخابات بیش از ۳۳۶ هزار ناظر در حوزههای رأیگیری فعالیت کردند که ۸۸.۳ درصد از کل ناظران ثبتشده را تشکیل میدادند. با این حال، ۱۵ ناظر در هشت منطقه با حکم دادگاه از حوزههای رأیگیری اخراج شدند.
بر اساس اعلام پامفیلووا، شش نفر از این ناظران نماینده حزب کمونیست روسیه، پنج نفر نماینده حزب یابلوکو، سه نفر نماینده حزب «روسیه عادل» و یک نفر نماینده حزب لیبرال دموکرات بودند. دلایل اخراج آنها شامل دخالت در فعالیت اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، ایجاد مانع در انجام وظایف آنها، ایجاد درگیری، تصویربرداری خارج از محدوده تعیینشده، ایجاد مزاحمت برای رأیدهندگان، جابهجایی بدون اجازه در محل رأیگیری و بیتوجهی به هشدارهای مسئولان انتخاباتی اعلام شد.
پامفیلووا عملکرد احزاب سیاسی در آمادهسازی ناظران را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت ناظران امسال با صداقت، دقت و احترام نسبت به رأیدهندگان و اعضای کمیسیونها فعالیت کردند. او در عین حال از احزاب خواست موارد اخراج ناظران خود را بررسی کنند و گفت تصاویر دوربینهای نظارتی برای بررسی این موارد در دسترس است.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه همچنین اعلام کرد ۱۷ عضو کمیسیونهای حوزههای رأیگیری در مناطق ماری ال، یاقوتستان، استان مسکو و سنپترزبورگ با حکم دادگاه برکنار شدند. به گفته او، شش نفر از آنها عضو یابلوکو، چهار نفر عضو روسیه عادل، سه نفر عضو حزب مردم جدید و دو نفر عضو حزب کمونیست بودند و عمده موارد برکناری به آسیبرساندن عمدی به برگههای رأی مربوط میشد.
پامفیلووا از وقوع دو مورد پرکردن غیرقانونی صندوقهای رأی در کریمه و ماری ال خبر داد و گفت مسئولان این موارد مجازات خواهند شد.
در مجموع، ۳۶ هزار و ۸۵۰ برگه رأی در ۲۰ حوزه از بیش از ۹۰ هزار حوزه رأیگیری باطل اعلام شد. با این حال، کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد نتیجه انتخابات در هیچیک از حوزههای رأیگیری رد نشده است.
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