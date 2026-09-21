پرچم عزا بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه(س) برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به مناسبت ارتحال جانسوز آن حضرت عصر دوشنبه با حضور جمعی از خادمان آستان‌های مقدس امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)، زائران و مجاوران کریمه اهل‌بیت(س) برگزار شد.



در این آیین، خادمان آستان مقدس امام رضا(ع) نیز در کنار خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حضور یافتند و با شرکت در این مراسم، در سوگ بانوی بزرگ اسلام به عزاداری پرداختند.



احمد علوی از شاعران اهل‌بیت(ع) در این مراسم به شعرخوانی پرداخت و اشعاری را در وصف جایگاه و شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) و در سوگ آن بانوی بزرگوار قرائت کرد.



در ادامه این مراسم، سید علی حسینی‌نژاد از مداحان اهل‌بیت(ع) به مداحی و مرثیه‌سرایی پرداخت و حاضران در سوگ حضرت فاطمه معصومه(س) به عزاداری پرداختند.



حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری، استاد حوزه علمیه، نیز در این مراسم درباره ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه(س) و جایگاه این بانوی بزرگوار در فرهنگ اهل‌بیت(ع) سخنرانی کرد.



با پایان آیین تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، پرچم عزا بر فراز گنبد طلایی حرم کریمه اهل‌بیت(س) به اهتزاز درآمد و فضای آستان مقدس رنگ و بوی عزاداری به خود گرفت.



برافراشته شدن پرچم عزا بر فراز گنبد حرم مطهر، آغاز رسمی مراسم عزاداری در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و شهر مقدس قم به مناسبت ارتحال جانسوز آن حضرت است.