به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر بعد از ظهر دوشنبه در نشست معرفی مسئولان و دبیران مدیریت بحران شهرستانهای استان تهران گفت: با اشاره به جایگاه دبیران مدیریت بحران در ساختار شهرستانها اظهار کرد: ایفای مؤثر این مسئولیت نیازمند شناخت دقیق تهدیدها، نقاط آسیبپذیر، امکانات موجود و ظرفیت دستگاههای اجرایی است. دبیران باید پیش از وقوع حادثه، تصویری روشن از توان عملیاتی شهرستان در اختیار داشته باشند.
وی تهیه شناسنامه لجستیکی را از الزامات آمادگی دانست و افزود: تجهیزات، ماشینآلات، اماکن قابلاستفاده، ظرفیتهای امدادی و سایر امکانات هر شهرستان باید بهصورت دقیق احصا و مستند شود تا در زمان بحران، منابع موجود بدون اتلاف وقت و متناسب با نیاز بهکار گرفته شوند.
رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین تصریح کرد: فعالیت دبیران مدیریت بحران باید با محوریت فرمانداری و تحت نظارت مستقیم فرماندار انجام شود تا هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در چارچوب ساختار قانونی شهرستان شکل بگیرد و از پراکندگی در تصمیمگیری و اقدام جلوگیری شود.
یزدیمهر، تسلط بر قانون مدیریت بحران کشور و مقررات مرتبط را لازمه تصمیمگیری صحیح دانست و خواستار تقویت هماهنگیهای بیندستگاهی، بهروزرسانی برنامههای آمادگی و پیگیری مستمر مسائل شهرستانها شد.
در پایان این نشست، احکام دبیران مدیریت بحران به تفکیک شهرستانها ابلاغ و بر استمرار ارتباط میان مرکز مدیریت بحران استان، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی برای ارتقای آمادگی و پاسخ مؤثر به حوادث تأکید شد.
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