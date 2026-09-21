به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی عصر امروز دوشنبه در دیدار با خانواده مرحوم «حیدر حیدری» محیط بان لرستانی، ضمن ابراز همدردی با خانواده این محیط‌بان فقید، بر اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و قدردانی از منش انسانی تأکید کرد.

بارانی، مرحوم «حیدری» را نمادی از تعهد و شرافت دانست و اظهار داشت: محیط‌بانان حافظان سرمایه‌های ملی هستند و مرحوم «حیدری» نیز در طول حیات خود با مجاهدت در حراست از عرصه‌های طبیعی، خادمی صادق برای لرستان بود.

اهدای عضو؛ تداوم مسیر خدمت‌رسانی

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اقدام مرحوم «حیدری» در اهدای اعضای بدن خود افزود: ایثار و گذشت این محیط‌بان فقید در اهدای اعضای بدن، تداوم مسیر خدمت‌رسانی اوست؛ چراکه وی نه‌تنها در زمان حیات، حافظ زیست‌بوم بود، بلکه پس از مرگ نیز با بخشش حیات به بیماران نیازمند، جلوه‌ای از نوع‌دوستی و حیات‌بخشی را به نمایش گذاشت.

وی بر ضرورت گسترش فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی در جامعه تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی، رسالتی همگانی است و مدیریت شهری خرم‌آباد وظیفه خود می‌داند با پاسداشت چنین اقداماتی، یاد و نام نیک خادمان راستین جامعه را برای نسل‌های آینده زنده نگه دارد.

نام‌گذاری یکی از معابر خرم‌آباد به نام محیط‌بان فداکار

بارانی در ادامه با تأکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و نام قهرمانان عرصه خدمت و فداکاری خاطرنشان کرد: شهرداری خرم‌آباد افتخار دارد در راستای پاسداشت این حرکت ارزشمند، فرآیند نام‌گذاری یکی از معابر یا فضاهای شهری را به نام این محیط‌بان فداکار لرستانی در دستور کار قرار دهد تا یاد و نام وی به‌عنوان الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده حفظ شود.