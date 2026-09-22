به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، هفتاد و هفتمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، ۳۰ شهریور ماه با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور در محل این معاونت برگزار شد.

در این نشست، پیشنهاد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در خصوص اصلاح «آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» بررسی شد. همچنین در ادامه، گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در خصوص حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان ارائه گردید.

علاوه بر این، در این جلسه گزارش دبیرخانه تخصصی در خصوص نصاب سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری و آخرین وضعیت مجوزهای صندوق‌های پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.