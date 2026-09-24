دیدار عراقچی با وزیران خارجه برونئی و قبرس در حاشیه سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شاهزاده عبدالمتین، وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام و کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس دیدار و گفتگو کرد.