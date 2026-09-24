  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۰

دیدار عراقچی با وزیران خارجه برونئی و قبرس در حاشیه سازمان ملل

دیدار عراقچی با وزیران خارجه برونئی و قبرس در حاشیه سازمان ملل

وزیر امور خارجه ایران در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزیران خارجه برونئی دارالسلام و وزیر خارجه قبرس دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شاهزاده عبدالمتین، وزیر امور خارجه برونئی دارالسلام و کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس دیدار و گفتگو کرد.

دیدار عراقچی با وزیران خارجه برونئی و قبرس در حاشیه سازمان ملل

کد مطلب 6957760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها