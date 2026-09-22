پیرصالحی: مشکل تامین فاکتور ۱۳ بیماران هموفیلی حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه یک کارخانه به تنهایی نمیتواند نیازهای دارویی کشور را تأمین کند، افزود: مجموعه شرکتهای تولیدکننده در کنار یکدیگر میتوانند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهند و هر واحد تولیدی، بخشی از نیاز کشور را پوشش دهد.
وی درباره وضعیت تأمین داروی فاکتور ۱۳ مورد نیاز بیماران هموفیلی، گفت: این دارو طی چند ماه گذشته با محدودیت در تأمین مواجه بود که یکی از دلایل آن مشکلات انتقال ارز به اروپا بود. با وجود افزایش هزینه تأمین، خوشبختانه دارو تأمین شده و در حال حاضر در اختیار بیماران قرار دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره تأمین واکسن اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از واکسنهای مورد نیاز وارد کشور شده و در حال طی فرآیند کدگذاری است و امیدواریم از ابتدای هفته آینده توزیع آنها در بخش بهداشت و همچنین بخش خصوصی و داروخانهها آغاز شود.
پیرصالحی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در صنعت داروسازی گفت: امروز بیش از افزایش ظرفیت تولید، سرمایهگذاری بر کیفیت اهمیت دارد و لازم است صنعت داروسازی کشور در این زمینه بیش از گذشته توجه و سرمایهگذاری کند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای تولید، ارتقای کیفیت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، از الزامات تداوم تولید و تأمین دارو در کشور است.
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