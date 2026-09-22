کشف ۲۵ کیلوگرم گوشت کل وحشی از مخفیگاه شکارچی متخلف در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زندی، بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی شناسایی یک متخلف شکار غیرمجاز حیات‌وحش توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند و صدور دستور پیگیری، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی محل اختفای وی در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات و پیگیری‌های مستمر و با همکاری پلیس امنیت تهران، محل اختفای این متخلف در یکی از مناطق تهران شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از محل بازرسی کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در این بازرسی حدود ۲۵ کیلوگرم گوشت حیات‌وحش کشف و ضبط شد که پس از بررسی کارشناسی مشخص شد متعلق به دو رأس کل وحشی است.

زندی همچنین از کشف حدود سه هزار و ۵۰۰ عدد مهمات سلاح شکاری خبر داد و گفت: مهمات کشف‌شده توسط عوامل پلیس امنیت ضبط و برای انجام مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح تحویل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت و پرونده وی از جنبه شکار غیرمجاز حیات‌وحش و نگهداری غیرمجاز اجزای حیات‌وحش در حال پیگیری است.