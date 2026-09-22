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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

کشف ۲۵ کیلوگرم گوشت کل وحشی از مخفیگاه شکارچی متخلف در تهران

کشف ۲۵ کیلوگرم گوشت کل وحشی از مخفیگاه شکارچی متخلف در تهران

تهران- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: ۲۵ کیلوگرم گوشت متعلق به دو رأس کل وحشی و حدود ۳۵۰۰ مهمات سلاح شکاری از مخفیگاه شکارچی متخلف در تهران کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زندی، بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی شناسایی یک متخلف شکار غیرمجاز حیات‌وحش توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند و صدور دستور پیگیری، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی محل اختفای وی در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات و پیگیری‌های مستمر و با همکاری پلیس امنیت تهران، محل اختفای این متخلف در یکی از مناطق تهران شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از محل بازرسی کردند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در این بازرسی حدود ۲۵ کیلوگرم گوشت حیات‌وحش کشف و ضبط شد که پس از بررسی کارشناسی مشخص شد متعلق به دو رأس کل وحشی است.

زندی همچنین از کشف حدود سه هزار و ۵۰۰ عدد مهمات سلاح شکاری خبر داد و گفت: مهمات کشف‌شده توسط عوامل پلیس امنیت ضبط و برای انجام مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح تحویل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت و پرونده وی از جنبه شکار غیرمجاز حیات‌وحش و نگهداری غیرمجاز اجزای حیات‌وحش در حال پیگیری است.

کد مطلب 6955124

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    نظرات

    • قدرت اله رشیدی IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
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      پاسخ
      ای بی وجدان چطور وجدانت اجازه می دهد کل وحشی را هدف بگیری وگوشت اورا بخوری خداوکیلی بنظر خودت کار درستی انجام دادی گذشته از همه چیز خو دشکارچی چطور انتظار دارد تو درگیری یک نفر کشته نشود پس اینجا نتیجه میگیریم که همانطوری که برای جان دادن یک انسان ناراحت میشی تو رو به جان مادرت میدانم هم شما برای مادرت عزیز هستی وهم مادرت را انتظاری داری که خدایی ناکرده خاری به پای مادرت برود به هررحال برای او ناراحت میشوی وخودت را نمیبخشی چطور وجدانت قبول میکند جان آن جانورو بگیری واز گوشت آن استفاده کنی

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