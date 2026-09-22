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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

فرونشست کف حیاط منزلی در مشهد؛ خودروی پژو پارس خارج شد 

فرونشست کف حیاط منزلی در مشهد؛ خودروی پژو پارس خارج شد 

مشهد- فرونشست کف حیاط یک منزل مسکونی در مشهد منجر به گیر افتادن یک دستگاه خودروی پژو پارس در حیاط شد که با حضور سریع تیم‌های امدادی، خودرو بدون هیچ گونه آسیب از محل خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم مصطفی علیزاده اظهار کرد: فرونشست کف حیاط یک منزل مسکونی در ایثارگران ۷، منجر به گیر افتادن یک دستگاه خودروی پژو پارس در حیاط شد که با حضور سریع تیم‌های امدادی، خودرو بدون هیچ گونه آسیب از محل خارج گردید.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه امروز به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۸ و تیم نجات از ایستگاه ۳۸ در محل حاضر شدند.

وی افزود: با توجه به فرونشست کف حیاط و افتادن خودرو در آن، همکاران آتش‌نشان با انجام عملیاتی دقیق و مناسب، اقدام به الوارگذاری و ایمن‌سازی محل کردند و در نهایت خودرو بدون هیچ گونه آسیب، از حیاط خارج گردید.

علیزاده تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه مصدومیت جانی در پی نداشت و عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید.

کد مطلب 6955179

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