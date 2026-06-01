  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

فرونشست ۵۰ متر مربعی خیابانی در مشهد در پی ترکیدگی خط انتقال آب

فرونشست ۵۰ متر مربعی خیابانی در مشهد در پی ترکیدگی خط انتقال آب

مشهد- معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ترکیدگی خط انتقال آب در مسیر تندرو خیابان انقلاب منجر به فرونشست ۵۰ متر مربعی سطح زمین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن آقایی اظهار کرد: ترکیدگی خط انتقال آب در مسیر تندرو خیابان انقلاب منجر به فرونشست ۵۰ متر مربعی سطح زمین شد که عملیات رفع اتفاق در دست انجام است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: این اتفاق صبح امروز در مسیر پل انقلاب به سمت میدان جهاد رخ داد و خروج آب از این خط انتقال باعث فرونشست بخشی از خیابان شد.

وی عنوان کرد: به سرعت اقدامات ایمن‌سازی محل انجام و مسیر خروج آب مسدود شد اما به دلیل جلوگیری از ترافیک عملیات رفع اتفاق متوقف شد و در ساعات پایانی شب عملیات رفع اتفاق انجام خواهد شد و تلاش می‌شود تا پنجشنبه شب این اتفاق به صورت کامل رفع شود.

آقایی ادامه داد: این اتفاق هیچ خللی در روند تامین و توزیع آب ایجاد نکرده و فرسودگی لوله نیز عامل بروز آن بوده است.

کد مطلب 6847113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها