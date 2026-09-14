علت فرونشست زمین در نیشابور وجود حمام قدیمی و ترکیدگی آب بود

علی گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره فرونشست زمین در خیابان فردوسی شمالی نیشابور اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد لوله آب متعلق به شرکت آب در این محدوده دچار ترکیدگی و نشتی شده و با توجه به وجود مسیر قدیمی قنات و همچنین سابقه وجود حمام قدیمی در این محل، آب به منافذ و حفره‌های موجود نفوذ کرده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری نیشابور افزود: این منافذ و فضاهای زیرسطحی مربوط به گذشته بوده و به مرور زمان و بر اثر نشت آب، خاک اطراف آنها شسته شده و موجب خالی‌شدن زیرسطحی و در نهایت ایجاد فرونشست در سطح معبر شده است.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از شمال و جنوب شهر نیشابور بر روی مسیر قنوات قدیمی قرار گرفته است، بیان کرد: در نقاط مختلف شهر از جمله محدوده‌هایی مانند آیت شمالی و گود قالی‌باف‌ها نیز با چنین شرایطی مواجه هستیم و وجود قنوات قدیمی یکی از عواملی است که باید در اجرای پروژه‌های عمرانی و نگهداری شبکه‌های زیرساختی مورد توجه قرار گیرد.

گلچین ادامه داد: مسیر دقیق بسیاری از قنوات قدیمی برای شهروندان مشخص نیست و مردم نیز اطلاع دقیقی از محل عبور این قنوات ندارند؛ بنابراین در صورتی که لوله‌های فرسوده دچار نشست یا نشتی شوند، امکان نفوذ آب به فضاهای زیرسطحی و ایجاد حفره وجود دارد و در نهایت ممکن است چنین حوادثی رخ دهد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری نیشابور درباره مسئولیت احتمالی دستگاه‌ها در این حادثه نیز گفت: در صورتی که بررسی‌های کارشناسی سهمی از تقصیر را متوجه شهرداری بداند، شهرداری دارای پوشش بیمه‌ای است و موضوع از طریق بیمه پیگیری خواهد شد؛ با این حال، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، عامل اصلی این حادثه ترکیدگی و نشت لوله آب بوده که آن مجموعه نیز تحت پوشش بیمه قرار دارد.

وی گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، وضعیت شبکه‌های فرسوده آب و همچنین مسیر قنوات قدیمی در محدوده شهری باید با دقت بیشتری شناسایی و بررسی شود.