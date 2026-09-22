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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

آقامیری: عزت و قدرت امروز ایران، یادگار ایستادگی و جانفشانی شهداست

آقامیری: عزت و قدرت امروز ایران، یادگار ایستادگی و جانفشانی شهداست

عضو شورای اسلامی شهر تهران، عزت و قدرت امروز ایران را حاصل جانفشانی و فداکاری شهدای دفاع مقدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غبارروبی از گلزار شهدای گمنام منطقه ۱۴ که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس، عزت و قدرت امروز ایران را حاصل جانفشانی و فداکاری شهدا عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌ آقامیری با اشاره به سختی‌هایی که رزمندگان در دوران دفاع مقدس متحمل شدند، اظهار کرد: رزمندگان در گرمای سوزان جبهه‌ها ایستادگی کردند و در همان جنگ هشت‌ساله، پایه‌های قدرت و عزت ایران و ملت ایران را بنا گذاشتند؛ خیر و برکت آن ایستادگی امروز به جامعه رسیده است.

وی با تسلیت روز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، بر ضرورت معرفی شخصیت و سیره آن حضرت به دختران و زنان جامعه تأکید کرد و گفت: حضرت فاطمه معصومه(س) شخصیتی ویژه و شبیه حضرت زینب کبری(س) داشت و دشمنان با شناخت جایگاه ایشان، مانع رسیدن آن حضرت به امام رضا(ع) شدند.

آقامیری با اشاره به جایگاه والای شهید در قرآن کریم، افزود: کسی که جان خود را با خدا معامله می‌کند، از جایگاهی ویژه نزد پروردگار برخوردار است و با ریخته شدن نخستین قطره خون شهید، گناهان او بخشیده می‌شود.

وی با اشاره به فضائل و کرامات حضرت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) با وجود همه فضائل و کرامات، در لحظه شهادت فرمود «فُزتُ وَرَبِّ الکَعبه»؛ این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه والای شهادت و رستگاری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور شهدای گمنام در بوستان‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و دیگر فضاهای شهری تصریح کرد: شهدا حقیقتاً زنده‌اند و همان‌گونه که خداوند می‌فرماید «بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»، نزد پروردگار خود روزی می‌خورند.

وی بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کرد و گفت: باید لیاقت و افتخار خدمت به شهدا و خانواده‌های آنان را پیدا کنیم و یاد و نامشان را زنده نگه داریم. امروز که نخستین روز هفته دفاع مقدس است، باید در طول سال از شهدا و خانواده‌های آنان یاد کنیم؛ خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند جای آنان را برایشان پر کند.

آقامیری همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید گفت: ایشان بر گردن همه مسلمانان جهان و جبهه مقاومت حق دارد و تمام عمر و زندگی خود را در مسیر خدمت به اسلام، مسلمین و مردم قرار داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد خداوند توفیق دهد همگان رهرو راه شهدا و خلف صالح امام حی و حاضر باشند.

کد مطلب 6955360
محدثه رمضانعلی

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