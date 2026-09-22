آقاملائی: تکمیل ۷۷۵۶ واحد نهضت ملی با حمایت مالی بانک مسکن در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر آقاملایی در نشست بررسی عملکرد بانک مسکن استان کرمان که در حضور مدیرعامل بانک برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد طرح نهضت ملی در این استان منعقد که تاکنون حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و میزان پرداختی‌ها به حدود ۷۸ درصد رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۷ هزار و ۷۵۶ واحد نهضت ملی مسکن در استان کرمان تعیین تکلیف شده و ۴۸۲ واحد نیز پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند که تکمیل آنها می‌تواند به توسعه مسکن استان و خانه‌دار شدن مردم کمک کند.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در سخنان خود، در خصوص عملکرد جذب منابع استان و وضعیت مطالبات غیرجاری گفت: بخش قابل توجهی از این مطالبات در حوزه ارزی قرار دارد و تعیین تکلیف آنها نیازمند پیگیری است.

تقوی: سهم بانک مسکن از منابع کرمان باید به ظرفیت اقتصادی استان نزدیک شود

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی با اشاره به سهم ۴ درصدی کرمان از تولید ناخالص داخلی کشور گفت: سهم بانک مسکن از منابع استان باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کرمان افزایش یابد.

مصطفی تقوی در نشست بررسی عملکرد مدیریت شعب بانک مسکن استان کرمان اظهار کرد: کرمان از نظر مشارکت در تولید ناخالص داخلی، در جمع ۶ استان بزرگ کشور قرار دارد و شهرهای کرمان، رفسنجان و سیرجان از ظرفیت‌های مهم اقتصادی برخوردارند.

معاون مدیرعامل بانک مسکن، نسبت مصارف به منابع در کرمان را ۲۳۱ درصد اعلام کرد و گفت: نسبت استاندارد این شاخص ۷۰ تا ۸۰ درصد است و باید با برنامه ریزی و تلاش در جذب منابع، وصول مطالبات و توازن در منابع و مصارف، این میزان کاهش یابد.

وی با اشاره به عملکرد صدور اعتبار اسنادی و ضمانتنامه در استان، بر لزوم کنترل ریسک اعتباری و افزایش سهم منابع ارزان‌قیمت در سبد سپرده‌ها تاکید کرد.

تقوی در پایان بر اجرای رویکرد «هر شعبه، یک بانک»، توجه بیشتر به زنجیره ارزش مسکن و استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ استان تأکید کرد و خواستار بررسی تخصصی ظرفیت‌های اقتصادی رفسنجان و سایر مناطق استان برای توسعه همکاری‌های بانک مسکن شد.

کوهی: زمینه برای فعالیت بیشتر بانک مسکن در استان کرمان فراهم است

معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن در سخنان خود با اشاره به لزوم توازن منابع و مصارف در استان، بر ضرورت تغییر رویکرد اعتباری در استان کرمان تاکید کرد.

سعیدرضا کوهی در جمع مدیران و کارکنان شبکه بانکی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کرمان اظهار کرد: رویکرد مدیریت عالی بانک و هیأت عامل نسبت به شرایط اعتباری تغییر کرده و زمینه برای فعالیت بیشتر بانک در استان فراهم است.

وی با تأکید بر حرکت به سمت تسهیلات زودبازده افزود: منابع بانک نباید در تسهیلات بلندمدت فریز شود و لازم است بخش بیشتری از منابع به سرمایه در گردش و تسهیلات کوتاه‌مدت اختصاص یابد.

کوهی همچنین خواستار فعالیت بیشتر در حوزه بازار سرمایه، شرکت‌های مرتبط و خدمات کارمزدمحور شد و گفت: توسعه خدمات ضمانت‌نامه‌ای نیز مهم است و بانک مسکن از این نظر کمبودی در مقایسه با بانک‌های تجاری ندارد.

وی با اشاره به توسعه بانکداری شرکتی بانک مسکن اظهار داشت: ارتباط با شرکت‌های بزرگ و بورسی می‌تواند فرآیندهای اعتباری را تسهیل کند؛ چراکه اطلاعات مالی این شرکت‌ها شفاف‌تر است و در برخی موارد نیاز به وثایق ملکی کاهش می‌یابد.

معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن با تأکید بر افزایش اختیارات مدیریت‌های استانی در چارچوب سیاست‌های اعتباری بانک افزود: تسهیلات تکلیفی و تسهیلات ریالی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و پرداخت تسهیلات تکلیفی نباید موجب توقف تسهیلات مورد نیاز مشتریان شود.

کوهی در پایان بر جذب بیشتر منابع، بازگشت سریع تسهیلات به چرخه، توسعه فعالیت‌های کارمزدی و حمایت از سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی تأکید کرد.

ترابی: تمامی ظرفیت معاونت پشتیبانی در خدمت شعب است

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور پشتیبانی بانک مسکن در همایش روسای شعب و دوایر مدیریت کرمان، به نقش و وظایف ذاتی بانک مسکن اشاره کرد و گفت: بانک در درجه نخست یک بنگاه اقتصادی است و باید با سودآوری، زمینه ارائه خدمات بهتر به مشتریان و بهبود معیشت کارکنان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه ارتباط بانک با همکاران باید ارتباطی دوسویه باشد، به اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت و رفاه کارکنان اشاره کرد و در این خصوص از تشکیل و تداوم فعالیت کمیته‌های تخصصی در بانک از جمله کمیته جبران خدمت و کمیته انتصابات و وضعیت مطلوب صندوق‌های رفاهی بانک حسب بررسی انجام شده به لحاظ اکچوری و حسابرسی ویژه خبر داد.

ترابی بر حمایت معاونت پشتیبانی از شعب برای جذب منابع تأکید کرد و گفت: تمام ظرفیت معاونت پشتیبانی در خدمت صف و شعب است و تلاش می‌شود بخشی از اختیارات این حوزه، با مجوز هیئت‌مدیره، به استان‌ها تفویض خواهد شد.

سرپرست معاونت مدیرعامل در امور پشتیبانی همچنین بر ضرورت تقویت بانکداری شرکتی در کرمان با وجود ظرفیت گسترده صنایع بزرگ و معدنی استان تاکید کرد.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به هویت بصری شعب و آراستگی، توجه به خواست و نیاز مشتریان و بهبود شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی در صیانت از مشتریان را ضروری عنوان کرد.

ترابی ابراز امیدواری کرد: استان کرمان با اصلاح فرآیندهای مشتری‌مداری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در ارزیابی‌های آینده عملکرد بهتری داشته باشد.

شیخ نظری: آخرین وضعیت منابع، اعتبارات و طرح نهضت ملی مسکن در کرمان

مدیر شعب بانک مسکن در استان کرمان نیز با تشریح آخرین وضعیت منابع، اعتبارات و طرح نهضت ملی مسکن، گفت: همکاران توانمند و مستعدی در این مدیریت شعب به مردم خدمات ارائه می‌دهند و هدف‌گذاری ما ارتقای جایگاه مدیریت با بهره گیری از ظرفیت های موجود به رتبه‌های صدر جدول ارزیابی است.

مجتبی شیخ‌نظری همچنین به ارائه آماری از نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) و درصد افزایش منابع در سال جاری پرداخت.

وی در ادامه به عملکرد بانک مسکن در اجرای طرح نهضت ملی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: تعداد واحدهای نهضت ملی در استان ۱۱ هزار و ۵۶۶ واحد است که از این تعداد، ۷۲ درصد تعیین تکلیف شده و ۷۷ درصد مبلغ تسهیلات مربوط به این واحدها پرداخت شده است.