  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

وزیران امور خارجه ایران و یونان درباره روابط دوجانبه تبادل نظر کردند

وزیران امور خارجه ایران و یونان درباره روابط دوجانبه تبادل نظر کردند

وزیران امور خارجه ایران و یونان در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با «گیورگیوس گراپتریتیس» وزیر امور خارجه یونان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قدمت روابط دیرینه و تاریخی دو کشور، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های سیاسی و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان تهران و آتن تاکید کرد.

عراقچی همچنین با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات غرب آسیا، بر ضرورت پایبندی تمامی کشورها به مقررات حقوق بین‌الملل، صیانت از حاکمیت ملی و احترام به منشور ملل متحد تاکید نمود و یادآور شد که مقابله با یکجانبه‌گرایی و اقدامات تجاوزکارانه، شرط اصلی حفظ ثبات و امنیت بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه یونان نیز در این دیدار با استقبال از تداوم گفتگوهای دوجانبه، بر علاقه‌مندی کشورش برای تقویت مسیر دیپلماسی و نقش‌آفرینی سازنده در حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت و گو کنند.

انتظار می رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.

کد مطلب 6955592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه