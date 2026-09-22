وزیران امور خارجه ایران و یونان درباره روابط دوجانبه تبادل نظر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با «گیورگیوس گراپتریتیس» وزیر امور خارجه یونان دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه ایران و یونان، تعاملات میان ایران و اتحادیه اروپا و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به قدمت روابط دیرینه و تاریخی دو کشور، بر اهمیت تداوم رایزنیهای سیاسی و توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان تهران و آتن تاکید کرد.
عراقچی همچنین با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پیرامون تحولات غرب آسیا، بر ضرورت پایبندی تمامی کشورها به مقررات حقوق بینالملل، صیانت از حاکمیت ملی و احترام به منشور ملل متحد تاکید نمود و یادآور شد که مقابله با یکجانبهگرایی و اقدامات تجاوزکارانه، شرط اصلی حفظ ثبات و امنیت بینالمللی است.
وزیر امور خارجه یونان نیز در این دیدار با استقبال از تداوم گفتگوهای دوجانبه، بر علاقهمندی کشورش برای تقویت مسیر دیپلماسی و نقشآفرینی سازنده در حلوفصل مناقشات منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم میآیند تا درباره مهمترین تحولات بینالمللی گفت و گو کنند.
انتظار می رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.
شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»
این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری های چندجانبه و سازگار کردن نهادهای بین المللی با چالش های جدید تاکید دارد.
در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.
در کنار سخنرانی های عمومی، نشست های سطح بالا و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم ترین مراکز رایزنی های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.
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