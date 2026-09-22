به گزارش خبرگزاری مهر، «سدیر جباروف» روز سه شنبه درهشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هشدار درباره پیامدهای منفی تحریمهای یکجانبه و غیرموجه، خاطرنشان کرد که این اقدامات نه تنها کشورهای بزرگ، بلکه کشورهای کوچک و در حال توسعه مانند قرقیزستان را نیز با چالشهای جدی مواجه میکند.
وی افزود: «استفاده از تحریمها برای اعمال فشار یا اتمام حجت بر کشورهای کوچک، با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.»
پیشنهاد ایجاد سازوکار نظارتی بینالمللی
رئیسجمهور قرقیزستان با هدف جلوگیری از استفاده خودسرانه از تحریمها برای منافع سیاسی پیشنهاد کرد تا سازوکاری بینالمللی و واحد برای نظارت بر تحریمها و بررسی پیامدهای بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی آنها تحت نظارت سازمان ملل ایجاد شود.
وی تأکید کرد که کشورها باید مبنای قانونی، ضرورت و اهداف تحریمهای خود را به طور شفاف مشخص کنند.
نقد ضعف سازوکارهای اجرایی سازمان ملل
جباروف همچنین با انتقاد از ضعف در اجرای تصمیمات سازمان ملل، هشدار داد که عدم اجرای نظاممند این تصمیمات، مشروعیت مفهوم «چندجانبهگرایی» را تضعیف کرده و این تصور را تقویت میکند که حقوق بینالملل الزامآور نیست.
وی افزود: «اگر تصمیمات سازمان ملل به عنوان توصیههای سیاسی ساده تلقی شوند، کشورها به جای رعایت آنها، صرفاً بر اساس صلاحدید خود عمل خواهند کرد.»
درخواست محدودیت حق وتو در اجرای تصمیمات
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار گسترش اختیارات سازمان ملل و ایجاد «دفتر ثبت عمومی دائمی» برای نظارت بر اجرای قطعنامهها و تعهدات کشورهای عضو شد.
جباروف همچنین پیشنهاد داد که در مواردی که عدم اجرای تصمیمات سازمان مورد بررسی قرار میگیرد، اعضای دائم شورای امنیت باید از استفاده از حق وتو خودداری کنند تا روند اجرای تصمیمات با بنبست مواجه نشود.
رئیسجمهور قرقیزستان در پایان تصریح کرد: «فقط در صورت ایجاد سازوکاری برای تضمین اجرای تصمیمات، سازمان ملل میتواند به نهادی قدرتمند و مورد احترام تبدیل شود؛ در غیر این صورت، تحریمها به ابزاری بیاثر و صرفاً بازیهای سیاسی تبدیل خواهند شد.»
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