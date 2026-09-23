به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیتالله سید موسی شبیری زنجانی دقایقی قبل از میدان جهاد قم آغاز شد و جمعی از علما، طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور دارند.
کاروان تشییع پیکر این فقیه برجسته حوزههای علمیه در ادامه از مسیر خیابان موسی بن جعفر(ع)، چهارراه بازار و میدان آستانه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت خواهد کرد.
قرار است پیکر آیتالله شبیری زنجانی پس از ورود به حرم مطهر در صحن امام رضا(ع) قرار گیرد و آیتالله جعفر سبحانی بر پیکر این مرجع فقید نماز اقامه کند.
پس از اقامه نماز، پیکر آیتالله شبیری زنجانی برای خاکسپاری به مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل و در این مکان به خاک سپرده خواهد شد.
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