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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در قم آغاز شد

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی در قم آغاز شد

قم- مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی، مرجع فقید شیعیان، با حضور گسترده علما، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی دقایقی قبل از میدان جهاد قم آغاز شد و جمعی از علما، طلاب، روحانیون و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور دارند.

کاروان تشییع پیکر این فقیه برجسته حوزه‌های علمیه در ادامه از مسیر خیابان موسی بن جعفر(ع)، چهارراه بازار و میدان آستانه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت خواهد کرد.

قرار است پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی پس از ورود به حرم مطهر در صحن امام رضا(ع) قرار گیرد و آیت‌الله جعفر سبحانی بر پیکر این مرجع فقید نماز اقامه کند.

پس از اقامه نماز، پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی برای خاکسپاری به مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتقل و در این مکان به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 6955817

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