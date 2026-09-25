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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

فرمانده سپاه خارگ: فرهنگ عاشورایی پشتوانه ایستادگی مردم ایران است

فرمانده سپاه خارگ: فرهنگ عاشورایی پشتوانه ایستادگی مردم ایران است

بوشهر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ گفت: همزمانی هفته دفاع مقدس با شرایط جنگ تحمیلی سوم، بار دیگر جلوه‌ای از ایستادگی و همراهی مردم ایران در دفاع از میهن را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جزیره خارگ اظهار کرد: همزمانی هفته دفاع مقدس با شرایط «جنگ تحمیلی سوم» یادآور این واقعیت است که ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، دفاع از سرزمین و منافع ملی خود را وظیفه‌ای همگانی دانسته است.

وی افزود: در این ایستادگی، زنان و مردان ایرانی در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کردند و آنچه موجب استمرار مقاومت مردم در برابر تهدیدها شده، ریشه در روحیه وطن‌دوستی و فرهنگ عاشورایی ملت ایران دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ تصریح کرد: فرهنگ عاشورا به مردم آموخته است که در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کنند و همین روحیه در دوران دفاع مقدس و در شرایط مختلف پس از آن نیز خود را نشان داده است.

مشتاقی ادامه داد: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و فرهنگی مردم ایران است و باید ارزش‌ها و تجربه‌های آن به نسل‌های جدید منتقل شود.

جایگاه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس

وی با اشاره به جایگاه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس گفت: مردم خارگ نیز در سال‌های جنگ تحمیلی با وجود شرایط دشوار و حملات دشمن، در کنار نیروهای مسلح و کارکنان صنعت نفت ایستادند و نقش خود را در دفاع از کشور ایفا کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ خاطرنشان کرد: امروز نیز حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از مهم‌ترین نیازهای جامعه در برابر تهدیدهای مختلف است و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای یادآوری این مفاهیم به نسل جوان محسوب می‌شود.

مشتاقی در پایان تأکید کرد: همان روحیه‌ای که مردم ایران را در دوران دفاع مقدس در برابر دشمن متحد کرد، امروز نیز می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور باشد.

کد مطلب 6958227

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