فرمانده سپاه خارگ: فرهنگ عاشورایی پشتوانه ایستادگی مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جزیره خارگ اظهار کرد: همزمانی هفته دفاع مقدس با شرایط «جنگ تحمیلی سوم» یادآور این واقعیت است که ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی، دفاع از سرزمین و منافع ملی خود را وظیفه‌ای همگانی دانسته است.

وی افزود: در این ایستادگی، زنان و مردان ایرانی در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کردند و آنچه موجب استمرار مقاومت مردم در برابر تهدیدها شده، ریشه در روحیه وطن‌دوستی و فرهنگ عاشورایی ملت ایران دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ تصریح کرد: فرهنگ عاشورا به مردم آموخته است که در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کنند و همین روحیه در دوران دفاع مقدس و در شرایط مختلف پس از آن نیز خود را نشان داده است.

مشتاقی ادامه داد: دفاع مقدس تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و فرهنگی مردم ایران است و باید ارزش‌ها و تجربه‌های آن به نسل‌های جدید منتقل شود.

جایگاه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس

وی با اشاره به جایگاه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس گفت: مردم خارگ نیز در سال‌های جنگ تحمیلی با وجود شرایط دشوار و حملات دشمن، در کنار نیروهای مسلح و کارکنان صنعت نفت ایستادند و نقش خود را در دفاع از کشور ایفا کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله خارگ خاطرنشان کرد: امروز نیز حفظ وحدت، انسجام ملی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از مهم‌ترین نیازهای جامعه در برابر تهدیدهای مختلف است و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای یادآوری این مفاهیم به نسل جوان محسوب می‌شود.

مشتاقی در پایان تأکید کرد: همان روحیه‌ای که مردم ایران را در دوران دفاع مقدس در برابر دشمن متحد کرد، امروز نیز می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور باشد.