زنگ ایثار و آغاز سال تحصیلی در دیلم نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ آغاز سال تحصیلی و ایثار همزمان با هفته دفاع مقدس، با حضور فرماندار، امام جمعه،فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) جانشین انتظامی، مدیر آموزش و پرورش، شهردار و شورای شهر، رییس بنیادشهید، تعدادی از روسای ادارات، فرهنگیان و دانشآموزان در مدرسه فرهنگ شهرستان دیلم نواخته شد.
فرماندار دیلم صبح چهارشنبه در این آیین با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت.
اسماعیل کاظمی اظهار کرد: وقتی دشمنان ایران اسلامی مدرسه را هدف قرار میدهند، نشان میدهد مدرسه یک سنگر مهم است؛ سنگری که آینده کشور در آن ساخته میشود.
کاظمی خطاب به دانشآموزان افزود: آینده کشور به دست شما ساخته خواهد شد و شما سرمایههای ارزشمند ایران هستید؛ از این رو باید با علمآموزی، تلاش، خلاقیت و مسئولیتپذیری برای ساختن آینده کشور آماده شوید.
فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید گفت: شهدا با فداکاری خود از عزت و امنیت کشور دفاع کردند و امروز دانشآموزان با کسب علم و دانش و تلاش برای پیشرفت ایران، میتوانند ادامهدهنده راه آنان باشند.
در پایان این آیین، زنگ آغاز سال تحصیلی و زنگ ایثار به صدا درآمد و دانشآموزان مدرسه فرهنگ دیلم سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
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