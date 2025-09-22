به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح دوشنبه در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، مدرسه را کانون اصلی تربیت نسل آینده دانست و اظهار کرد: تعلیم و تربیت زیربنای پیشرفت هر جامعه است.
اسماعیل کاظمی بیان کرد: امروز دانشآموزان بهویژه کلاس اولیها به عنوان شکوفههای انقلاب اسلامی، آیندهسازان کشور هستند که باید با بهرهمندی از آموزش صحیح و پرورش ارزشهای انسانی و دینی مسیر اعتلای ایران اسلامی را ادامه دهند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها و ایثارگریهای شهدا و رزمندگان است و همزمانی آن با آغاز سال تحصیلی فرصتی مغتنم برای تبیین این فرهنگ متعالی در بین دانشآموزان به شمار میرود.
در پایان این مراسم، زنگ ایثار به صورت نمادین به صدا درآمد و آغاز رسمی هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید در مدارس شهرستان اعلام شد.
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آئین جشن شکوفهها و نواخته شدن زنگ ایثار صبح امروز با حضور فرماندار شهرستان دیلم، امام جمعه، فرماندهی سپاه صاحب الزمان (عج)، مدیر آموزش و پرورش، شهردار بندر دیلم و تعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی، فرهنگیان و اولیای دانشآموزان در دبستان دخترانه عصمت برگزار شد.
