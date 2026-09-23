زنگ ایثار و مقاومت در گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همزمان با هفته دفاع مقدس آئین نواختن زنگ ایثار و مقاومت در دبیرستان نمونه دولتی شهدای فتحالمبین گناوه با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها برگزار شد .
فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت ها و از جان گذشتگی های ملت ایران و فرصتی برای بازخوانی حماسهآفرینی رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس و انتقال ارزشهای ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جوان است.
دانیال اسفندیاری افزود: امروز همه مردم، نیروهای مسلح و مسئولان به دانشآموزان امید دارند و انتظار میرود نسل جوان با جدیت برای ساختن آینده کشور تلاش کند.
وی با تأکید بر اهمیت تحصیل دانشآموزان افزود: لازم است دانشآموزان با همه توان و اعتقاد خود درس بخوانند و با موفقیتهای علمی، مایه افتخار خانواده ها و میهن اسلامی باشند.
فرماندار گناوه با اشاره به نامگذاری مدرسه شهدای فتحالمبین به نام شهدای فرهنگی و دانش آموز این مدرسه که در عملیات غرور آفرین فتح المبین به مقام والای شهادت نائل شدند، بیان کرد: دانشآموزانی که نامشان در این مدرسه گرامی داشته میشود، روزی پشت همین نیمکتها مینشستند، اما از درس و مدرسه گذشتند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.
اسفندیاری ادامه داد: این شهدا برای اقتدار و سربلندی کشور از جان خود گذشتند و به فرمان فرمانده کل قوا لبیک گفتند و وظیفه خود را انجام دادند؛ امروز نیز دانشآموزان باید با تلاش و جدیت، ادامهدهنده راه آنان باشند.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: شما دانش آموزان باید جای شهدا را با درس خواندن، تلاش و ایستادگی خود پرکنید.
فرماندار گناوه با اشاره به اهمیت موفقیتهای علمی دانشآموزان تصریح کرد: انتظار میرود امسال شاهد نتایج درخشان دانشآموزان گناوه در کنکور و قبولی آنان در رشتههای مختلف باشیم؛ موفقیتی که موجب شادی خانوادهها، خدمتگزاران مردم و ملت ایران خواهد شد.
در این مراسم برنامه های متنوعی اجرا شد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر تداوم راه ایثار و مقاومت تأکید کردند.
آغاز سال تحصیلی جدید نیز امسال با شعار «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه» همراه شده است؛ شعاری که بر نقش همدلی و مشارکت همه بخشهای جامعه در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت تأکید دارد.
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