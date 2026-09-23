به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در گناوه برگزار شد و دانش آموزان این شهرستان سال تحصیلی جدید را با شعار «حماسه همدلی؛ برای ایران، برای مدرسه» آغاز کردند.

فرماندار گناوه صبح چهارشنبه در مراسم ویژه ای که در دبیرستان دخترانه عصمتیه گناوه با حضور مسئولان ،دانش آموزان و فرهنگیان برگزار شد ،ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز بخصوص شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: تقارن بازگشایی با هفته دفاع مقدس نشانگر این است که این هفته در انقلاب اسلامی و بین مردم جایگاه مقدسی دارد.

دانیال اسفندیاری افزود: با برنامه ریزی و تلاش مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، کمبودی از لحاظ فضای آموزشی و نیروی انسانی وجود ندارد و دانش آموزان با نظم و انضباط خاصی راهی کلاس های درس می شوند.

فرماندار گناوه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت:مردم شریف و نجیب ایران اسلامی در کنار دولت و نیروهای مسلح تحت زعامت رهبر معظم انقلاب، سنگر دفاع از نظام و کشور را خالی نکردند و باحضور پرشور خود در میدان، نماد مقاومت و ایستادگی در دنیا شدند.

اسفندیاری تصریح کرد: دولت وفاق ملی نیز با تمام وجود در حال خدمتگزاری به مردم است.

وی ادامه داد: از همه دانش آموزان که فردای ایران اسلامی متعلق به شما است انتظار داریم با تلاش و کوشش در سنگر علم و دانش، پرچمدار حقانیت در دنیا باشید.

در این مراسم بخش های مختلفی اجرا شد و با به صدا درآمدن زنگ «مهر و مقاومت» بیش از ۲۰ هزار دانش‌ آموز در ۹۱ آموزشگاه دولتی و ۳۹ غیردولتی، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند که از مجموع دانش آموزان، یک هزار و ۶۰۰ نفر کلاس اولی هستند.