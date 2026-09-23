محله حسینیه اعظم زنجان ازمحلات هدف شرکت بازآفرینی شهری ایران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، یدااله آقایی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از حسینیه اعظم زنجان با تشریح مأموریتهای شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان یکی از معاونتهای وزارت راه و شهرسازی، متولی موضوعات مرتبط با بافتهای فرسوده، ناکارآمد، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی است و دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کشور نیز در این شرکت قرار دارد.
وی با بیان اینکه مسائل مرتبط با بافتهای فرسوده و ناکارآمد از موضوعات پیچیده و چندبعدی است، افزود: حل این مسائل نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی و مشارکت مجموعههای مختلف است و به همین دلیل قانون، ساختار ستاد بازآفرینی پایدار کشور را پیشبینی کرده است.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: ریاست ستاد بازآفرینی پایدار کشور بر عهده رئیسجمهور است و در غیاب رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی ریاست جلسات را بر عهده دارد.
آقایی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم گفت: در دولت آقای پزشکیان تاکنون چند جلسه ملی ستاد بازآفرینی برگزار شده و موضوعات مربوط به بافتهای ناکارآمد و بازآفرینی شهری در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان زنجان در حوزه بازآفرینی شهری تصریح کرد: از دوره وزارت آقای مهرزاد و پیش از آن و پس از آن، اقدامات قابل توجهی با همکاری مدیران شهری و استانی در زنجان انجام شده است که بخشی از نتایج آن برای مردم قابل مشاهده است.
محور سعدی؛ نمونهای از اقدامات بازآفرینی در زنجان
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اجرای پروژههای بازآفرینی در زنجان بیان کرد: یکی از نمونههای قابل توجه، اقدامات انجامشده در محور سعدی است که علاوه بر ساماندهی معبر اصلی شهر، موضوع نوسازی جدارهها نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.
آقایی شهرداری زنجان را از شهرداریهای فعال در حوزه بازآفرینی شهری دانست و گفت: اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده و همکاری میان دستگاههای مختلف، زمینه شکلگیری نتایج مطلوبی را در حوزه بازآفرینی شهری زنجان فراهم کرده است.
وی افزود: زنجان در حوزه بازآفرینی شهری از نمونههای قابل توجه کشور محسوب میشود و این موضوع حاصل همکاری مجموعه مدیریت شهری، دستگاههای اجرایی و سایر متولیان امر است.
حسینیه اعظم زنجان؛ نماد مقاومت و ایثار
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با اشاره به اهمیت حسینیه اعظم زنجان اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان برای مردم ایران یکی از نمادهای عزاداری و شور حسینی در ایام محرم است و تصاویر حضور مردم در این مکان در مناسبتهای مختلف، برای مردم کشور شناختهشده است.
آقایی با اشاره به حمله دشمن به این مجموعه در جریان جنگ اخیر گفت: حملهای که در یازدهم فروردینماه به این مجموعه انجام شد، از جمله اقداماتی بود که نشان داد دشمن حتی نسبت به نمادهای فرهنگی و ریشههای هویتی مردم نیز حساس است.
وی افزود: پس از این اتفاق، بازدیدهایی از محل انجام شد و در ادامه، انتخاب مشاور برای بررسی ابعاد مختلف موضوع در دستور کار قرار گرفت.
انجام مطالعات برای بازسازی و بازآفرینی حسینیه اعظم
آقایی با بیان اینکه مشاور منتخب مطالعات خود را انجام داده است، گفت: امروز نیز گزارش مطالعات مشاور را دریافت کردم و این مطالعات با هدف بررسی ابعاد مختلف موضوع و ارائه راهکار مناسب برای بازسازی و بازآفرینی مجموعه انجام شده است.
وی با اشاره به بررسی نمونههای مشابه در کشور ادامه داد: در این موضوع تلاش شده است از ظرفیت دانشگاهها، صاحبنظران، اصحاب علم و هنر و همچنین مشاوران تخصصی استفاده شود تا بهترین الگوی ممکن برای این مجموعه طراحی شود.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که مجموعههایی مانند حسینیه اعظم زنجان، دانشگاه شریف و سایر مجموعههایی که مورد تعرض قرار گرفتهاند، علاوه بر کارکردهای معمول خود، به عنوان نمادهای مقاومت و ایثار مورد توجه قرار گیرند.
آقایی افزود: جلسات مختلفی در ستاد بازآفرینی و استان برگزار شده و مشاور نیز جلسات و مطالعات لازم را انجام داده است تا برای مجموعهای که مورد حمله قرار گرفته، اقدامی شایسته و متناسب با شأن مردم زنجان انجام شود..
وی با تأکید بر اینکه ورود شرکت بازآفرینی شهری ایران به موضوع زنجان، رویکردی علمی و تخصصی خواهد داشت، گفت: در این زمینه به دنبال تهیه یک «طرح اقدام مشترک» هستیم تا موضوع از ابعاد مختلف و به صورت علمی و تخصصی بررسی شود.
آقایی تصریح کرد: در این طرح باید نقش همه دستگاههای متولی، ظرفیتهای مردمی و مجموعههای اجرایی مشخص شود و یک برنامه کلان و نقشه راه برای اجرای اقدامات بازآفرینی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه برای شهر زنجان نیز برنامه بازآفرینی در اسناد یکساله و چهارساله شرکت بازآفرینی شهری ایران پیشبینی شده است، گفت: محله مورد نظر نیز در زمره محلات هدف و منتخب شرکت قرار خواهد گرفت و اقدامات لازم در این زمینه در اولویت برنامههای شرکت و ستاد بازآفرینی خواهد بود.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به پیگیریهای مسئولان استان در حوزه بازآفرینی گفت: از مسئولان استان، نمایندگان مردم زنجان و همچنین مجموعه مدیریت شهری که در حوزه بازآفرینی پیگیریهای جدی داشتهاند، قدردانی میکنم.
آقایی پیشنهاد کرد: برای این مجموعه، یک ردیف اختصاصی در قالب طرح اقدام مشترک در نظر گرفته شود تا بتوان از ظرفیت سازمان ملی، منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران و منابع استانی برای اجرای پروژه استفاده کرد.
وی ادامه داد: هدف این است که با تجمیع ظرفیت دستگاههای مختلف، طرح اقدام مشترک تهیه و وارد مرحله اجرا شود و اقدامات لازم با سرعت و کیفیت مناسب به نتیجه برسد.
آقایی درباره موضوع تملک اراضی و املاک مورد نیاز پروژه نیز گفت: موضوع تملک از جمله مواردی است که در اجرای طرح باید مورد توجه قرار گیرد و ممکن است علاوه بر موارد فعلی، برای اجرای معابر و سایر بخشهای طرح نیز به تملکهای بیشتری نیاز باشد.
وی افزود: در چارچوب طرح اقدام مشترک و با استفاده از ظرفیت بند «الف» ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع تملک و سایر الزامات اجرای طرح را پیگیری خواهیم کرد.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت قانونی و همکاری دستگاههای مختلف، طرح بازآفرینی محله را به شکلی شایسته و در شأن مردم شریف زنجان به نتیجه برسانیم.
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