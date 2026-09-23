صدور بیش از ۲۰۰۰ سند مالکیت برای املاک شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و اخذ اسنادکاداستر برای اراضی فاقد سند و معابر شهرداری تهران اظهار کرد: این موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال از آغاز سال ۱۴۰۴ با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های متولی، در دستور کار این دادستانی قرار گرفت و در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته بیش از ۲۰۰۰ فقره سند مالکیت تک برگی طی سال ۱۴۰۴ و چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ برای املاک متعلق به شهرداری تهران صادر شد.

دادستان تهران اخذ اسناد مالکیت ورزشگاه شهید کشوری، ورزشگاه امام رضا (ع) و مجموعه ورزشی شمیران و همچنین اخذ ۱۱۶ فقره اسناد مفقوده مجتمع فرهنگی دارالشهدای شهرداری منطقه ۱۷ را از دیگر نتایج برگزاری کارگروه فوق الذکر و پیگیری‌های صورت گرفته عنوان کرد.

صالحی با اشاره به صدور اسناد کاداستر برای بیش از ۶۰۰ متر مربع از اراضی شهرداری در ماه جاری، تصریح کرد: اراضی موسوم به بوستان ترافیک با مساحت تقریبی ۱۸۰ هزار متر مربع در محدوده شهرداری منطقه ۱۹ و ملک موسوم به گلشن به مساحت حدود ۲۰۰ هزار متر مربع از جمله اراضی تعیین تکلیف شده در این حوزه هستند.

دادستان تهران با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف اراضی و املاک وابسته به شهرداری تهران با تشکیل جلسات مستمر کارگروه مورد نظر، به صورت ماهانه از سوی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (ویژه انفال و ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها) در دستور کار قرار دارند و بیان کرد: با پیگیری این دادستانی واحد ویژه و اختصاصی در شهرداری تهران جهت تبدیل اسناد دفترچه‌ای شهرداری به سند تک برگی راه‌اندازی گردید. تهیه اطلس جامعی از نقشه مکانی املاک رها شده و زمین‌های مجهول المالک و پلاک قرمز در مناطق مختلف شهرداری و آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با این املاک از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته به این منظور است.