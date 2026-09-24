به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول قضایی با موضوع طرح تحولی ضمانت الکترونیک، با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نماینده دادستانی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

علی صالحی در این جلسه با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی برای تسهیل فرآیندها و ارائه خدمات بهتر به مردم است و طرح ضمانت الکترونیک نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت با اجرای ضمانت الکترونیک

وی یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ضمانت الکترونیک را جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت عنوان کرد و گفت: در گذشته در برخی موارد برای معرفی کفیل یا وثیقه، فرآیند انجام امور زمان‌بر بود و در صورتی که امکان تأمین در زمان مناسب فراهم نمی‌شد، ممکن بود فرد بازداشت شود.

دادستان تهران افزود: اجرای طرح ضمانت الکترونیک علاوه بر جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت، موجب کاهش تردد مردم در مراجع قضایی، کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

صالحی با اشاره به فرآیند پیشین اخذ وثیقه اظهار داشت: در مواردی که مورد وثیقه در شهرستان قرار داشت، برای ضبط آن نیاز به اعطای نیابت قضایی بود که این فرآیند زمان‌بر و در برخی موارد موجب اطاله دادرسی می‌شد و حتی ممکن بود متهم در این فاصله به زندان معرفی شود.

وی در ادامه افزود: اجرای این طرح می‌تواند از آسیب‌های ناشی از معرفی افراد به زندان که هم شامل خود فرد و هم شامل خانواده او می‌شود، جلوگیری کند و فرآیند تأمین را با سرعت بیشتری به پیش ببرد.

ثبت ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک در دادسرای تهران

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند اجرای طرح گفت: ضمانت الکترونیک ابتدا به صورت پایلوت در سه ناحیه دادسرای تهران اجرا شد و از بیست‌ودوم شهریورماه در تمامی نواحی دادسرای تهران عملیاتی شده است.

صالحی افزود: در مدت اجرای طرح تاکنون ۲۱۲ فقره ضمانت الکترونیک ثبت شده و با استفاده از این ظرفیت، از معرفی متهمانی که امکان استفاده از ضمانت الکترونیک برای آنان فراهم بوده به زندان جلوگیری شده است.

وی مهم‌ترین نتیجه اجرای این طرح را جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت دانست و اظهار کرد: این آمار نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی می‌تواند در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تسهیل فرآیند تأمین مؤثر باشد.

ضرورت رفع موانع پیش از اجرای سراسری طرح

دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با دستگاه‌های مرتبط گفت: جلسه امروز با هدف بررسی و رفع موانع و مشکلاتی که در فرآیند اجرای طرح شناسایی شده بود، برگزار شد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، این مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

صالحی با اشاره به برخی مشکلات مربوط به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، به‌روزرسانی ارزش املاک است. در برخی موارد ارزش ملک بر اساس نظریه کارشناسی، چندین برابر ارزش استعلام شده آن ملک از سازمان امورمالیاتی بوده است.

وی تأکید کرد: لازم است اطلاعات و ارزش املاک در سامانه‌های مربوط به‌روز باشند تا استعلام‌ها منعکس‌کننده ارزش واقعی ملک باشد. در این خصوص می‌بایست ارزش املاک نه بیش از میزان واقعی تعیین شود که زمینه فرار برخی متهمان را فراهم کند و نه کمتر از میزان واقعی باشد که موجب بازداشت فرد شود.

صالحی در ادامه به تعدادی از مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و افزود: ناقص بودن اطلاعات برخی از اسناد واملاک، شناسایی نشدن تعدادی از اسناد قدیمی و دفترچه‌ای، به‌روز نبودن بخشی از اطلاعات و ارزش‌های اعلامی سامانه‌ها، عدم انطباق در بعضی موارد میان ارزش اعلامی سامانه و ارزش واقعی ملک و کافی نبودن ارزش برخی املاک برای تأمین میزان وثیقه مورد نیاز، از جمله مشکلات شناسایی‌شده است.

وی همچنین بروز خطا در استعلام پلاک ثبتی، شناسایی نشدن حساب برخی بانک‌هاو قطعی و کندی سامانه‌ها را از دیگر مسائل موجود در مسیر اجرای کامل طرح دانست.

تعیین ضرب‌الاجل برای رفع مشکلات سامانه

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مرتبط گفت: سازمان امور مالیاتی باید ناپایداری سرویس خود را ظرف یک هفته برطرف کرده و این سرویس به‌ویژه در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری نیز باید از پایداری لازم برخوردار باشد.

صالحی درباره به‌روزرسانی ارزش املاک نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار است طرح ضمانت الکترونیک از پانزدهم مهرماه به صورت کامل در سراسر کشور اجرا شود، قیمت‌گذاری روز املاک در سراسر کشور باید تا این تاریخ تعیین تکلیف و عملیاتی شود و در تهران نیز اطلاعات بخش‌هایی که به‌روز نشده است، ظرف یک هفته اصلاح شود.

دادستان تهران همچنین از بانک مرکزی خواست تا ظرف یک هفته ناپایداری خدمات خود را برطرف کند و افزود: ناپایداری سرویس‌های بانکی در فرآیند اجرای طرح می‌تواند موجب ایجاد مشکل و حتی بازداشت افراد شود. لذا بانک مرکزی موظف است ضمن رفع مشکل ناپایداری سامانه خود در طول یک هفته،اسامی بانک‌هایی که همکاری لازم را دراجرای این طرح ندارند، ظرف پنج روز به دادستانی تهران اعلام کند تا موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.

صالحی درباره مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک نیز گفت: نواقص مربوط به نمایش و شناسایی اسناد و همچنین ناپایداری سرویس سازمان ثبت باید بررسی و برطرف شود و مقرر شد این مشکل نیز ظرف یک هفته پیگیری و رفع شود.

اجرای سراسری ضمانت الکترونیک تا پانزدهم مهرماه

صالحی با اشاره به برنامه توسعه طرح ضمانت الکترونیک در سراسر کشور اظهار کرد: مقرر شده است این طرح تا پانزدهم مهرماه در سراسر کشور عملیاتی و اجرایی شود و ضروری است دستگاه‌های مرتبط پیش از اجرای سراسری، نواقص موجود را برطرف کنند.

وی بر استمرار نظارت بر روند اجرای طرح تأکید کرد و گفت: کارگروه‌های فرعی در تهران و سایر حوزه‌ها باید به صورت مستمر مشکلات و ایرادات موجود را شناسایی و پیگیری کنند و در صورت نیاز با برگزاری جلسات و بازدیدهای میدانی و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

دادستان تهران افزود: علاوه بر سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌هایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور در حوزه مرتبط با شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

صالحی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول گفت: مقرر شده است جلسات کارگروه اصلی به صورت هفتگی برگزار شود تا نواقص و مشکلات اجرای طرح به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و ضمانت الکترونیک با توجه به آثار آن در جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت و تسهیل فرآیند تأمین، به شکل کامل و مطلوب در سراسر کشور اجرا شود.