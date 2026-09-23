به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا حدود سه ماه است که متمرکز بر تاسیسات کوه کلنگ واقع در استان اصفهان ایران شده است و ادعاهایی را درخصوص فعالیتهای هستهای ایران در این مکان مطرح میکند. از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز که جاده صافکن تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران محسوب میشود، اخیرا با ابهام و ترس از کوه کلنگ ایران حرف زده است؛ گویی در آن مکان، ایران در حال ساخت بمب اتم است.
این شواهد و قرائن حاکی از آن است که دشمن آمریکایی در سر سودای تجاوز به کوه کلنگ را میپروراند. همچنین روز گذشته خبر رسید که در حال حاضر بیش از ۲۵ فروند هواپیمای سوخترسان آمریکایی در پایگاه هوایی العدید قطر مستقر هستند و این بزرگترین تجمع سوخترسانهای آمریکایی در قطر در هشت ماه گذشته است. بدون تردید، اگر کوه کلنگ یا هر نقطه دیگر از ایران، هدف تجاوز آمریکا قرار گیرد، ایران شعلههای جنگ را برخواهد افروخت و شاید این بار آتش جنگ از منطقه غرب آسیا نیز فراتر برود و فرامنطقهای شود؛ همچنین احتمال دارد ایران، معادله کوه کلنگ- دیمونا را برقرار سازد؛ بدین معنا که در صورت حمله آمریکا به تاسیسات کوه کلنگ، تاسیسات دیمونای رژیم صهیونیستی توسط ایران هدف قرار گیرد.
گروسی؛ جاده صافکن حمله به کوه کلنگ
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تازگی در ادعایی بیاساس گفته که نشانههایی از وجود فعالیتهای هستهای در کوه کلنگ ایران دیده میشود، اما اطلاعات تایید شدهای درباره ماهیت آنها وجود ندارد. این اظهارات گروسی از سوی تحلیلگران به منزله چراغ سبز نشان دادن به آمریکا برای حمله به کوه کلنگ تعبیر شده است. پیشتر نیز قبل از تجاوزات آمریکا به اماکن هستهای ایران، گروسی گرای این حملات را به آمریکاییها داده بود. ترامپ نیز در ۱۳ شهریور تهدید کرد که ایالات متحده ممکن است بهزودی تاسیسات کوه کلنگ در ایران را بمباران کند.
در ۲۴ شهریور نیز رسانههای غربی مدعی شدند تصاویر جدید ماهوارهای نشان میدهد که ایران ورودیهای تونلهای تاسیسات مخفی کوه کلنگ در نزدیکی سایت غنیسازی اورانیوم نطنز را با ایجاد موانع عظیم خاکی مسدود کرده است. بر اساس گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، موسوم به ISIS، ایران در اواخر ژوئیه و اوایل اوت ۲۰۲۶ مجموعهای از خاکریزها و موانع خاکی را در ورودی تونلهای غربی این تاسیسات ایجاد کرده است. این موانع در تصاویر ماهوارهای گرفته شده در ۲۱ اوت بهوضوح دیده میشوند و تا ۱۱ سپتامبر جاری نیز در محل باقی ماندهاند.
ساختوسازهای ایران در کوه کلنگ
طبق ادعای رسانههای غربی، گزارشهایی در اواخر ژوئیه منتشر شد مبنی بر اینکه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، سانتریفیوژها را به تاسیسات کوه کلنگ منتقل کرده است. همچنین این اقدام پس از تهدیدهای علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر حمله به کوه کلنگ صورت گرفت. این مکان یکی از مراکز اصلی باقیمانده برنامه هستهای ایران به شمار میرود که در حملات قبلی آسیب ندیده است. کوه کلنگ تقریبا در دو کیلومتری جنوب تاسیسات غنیسازی اورانیوم نطنز قرار دارد و شامل شبکهای از تونلهاست که در عمق رشتهکوهی از جنس گرانیت حفر شدهاند.
بنا بر ادعای رسانههای غربی، عمق و استحکامات این تاسیسات نگرانیهایی را در این باره ایجاد کرده است که تهران ممکن است در آینده از آن برای غنیسازی اورانیوم یا دیگر فعالیتهای هستهای نیز استفاده کند. به گفته پژوهشگران موسسه علوم و امنیت بینالمللی، ایران قبلا ورودیهای شرقی این مجموعه را نیز با ریختن خاک مسدود کرده بود. با مسدود شدن مسیرهای منتهی به دو ورودی غربی، به نظر میرسد هر چهار ورودی این مجموعه دیگر امکان عبور خودروها را ندارند. این موسسه همچنین اعلام کرده است که ایران برای از سرگیری دسترسی زمینی به تاسیسات، ناچار خواهد بود موانع خاکی را بردارد. به گفته این موسسه، تا زمانی که این موانع در محل باقی بمانند، توانایی تهران برای انجام عملیات ساختوساز یا سایر فعالیتها در داخل این مجموعه زیرزمینی بهشدت محدود خواهد بود.
پاسخ جذاب ایران
اما در صورت حماقت آمریکا و حمله به کوه کلنگ، ایران مجموعه متنوع و جذابی از گزینههای پاسخ را روی میز دارد؛ شاید ما در پاسخ به تجاوز به کوه کلنگ، تاسیسات دیمونای رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کنیم؛ شاید نیز سراغ زیرساختهای انرژی کشورکهای حاشیه خلیج فارس و مزدوران منطقهای آمریکا برویم و آنها را برای همیشه به خاموشی و عصر حجر بکشانیم.
آمریکاییها باید بدانند که برخورد با ایران، بازی با آتشی است که کنترل آن از دست خودشان خارج خواهد شد؛ اگر اراده به تجاوز کنند، پاسخ ما میتواند از ضربه به مراکز هستهای و پیشرفته صهیونیستی تا فلج کردن شبکههای ارتباطی و دیجیتال متحدان منطقهایشان باشد؛ پاسخی که نه تنها آنها را به عقب، بلکه به دوران پیش از فناوریهای مدرن باز میگرداند. مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی، در همین راستا در صفحه ایکس خود نوشت: از روز اول یک چیز روشن بوده: ترامپ شروع میکند اما ما تمام خواهیم کرد. نه در تهران، نه در تنگه هرمز و نه در کوه کلنگ؛ پنجره خروجی وجود ندارد.
دیمونا را بزنیم یا الیبون را؟!
یکی از اهداف احتمالی در پاسخ به حمله آمریکا به کوه کلنگ، تاسیسات اتمی دیمونا خواهد بود؛ تاسیساتی که هدف قرار دادنش برای موشکهای نسل قدیمیتر ایرانی نیز آسان است. اما دیمونا یا همان مرکز تحقیقات هستهای شیمونپرز واقع در صحرای نقب، تنها مرکز مربوط به برنامه هستهای رژیم اشغالگر محسوب نمیشود. براساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت Atomic Archive که از سه منبع فدراسیون دانشمندان آمریکا، مرکز مطالعات منع اشاعه و همچنین گزارش بنیاد کارنگی برای صلح بینالملل به دست آمده، اسرائیل به غیر از رآکتور دیمونا، حداقل ۶ تاسیسات اتمی بزرگ دیگر نیز دارد.
یکی از این مراکز، مرکز الیبون Eliabun است که در شمال شرق اراضی اشغالی قرار دارد. این مرکز دومین مرکز نگهداری تسلیحات رژیم صهیونیستی محسوب میشود. سلاحهای هستهای تاکتیکی اسرائیل در این تاسیسات نگهداری میشوند. سلاحهای هستهای تاکتیکی TNW در مقیاس و برد کوچکتری نسبت به تسلیحات استراتژیک هستهای قرار دارند. بنابراین چنانچه آمریکاییها و صهیونیستها مجددا علیه ایران مرتکب حماقت شوند، باید با مرکز فوق راهبردیشان یعنی الیبون، خداحافظی کنند، چرا که این مرکز قطعا شکار موشکهای ایرانی خواهد شد.
عواقب حمله آمریکا به کوه کلنگ
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبهای تاکید کرد: به سردمداران و هیات حاکمه آمریکا توصیه میکنم مواردی که قبلا تجربه کرده و در آن تجربه، شکست خوردهاند را بار دیگر تکرار نکنند؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. ترامپ عادت دارد دائما تهدید کند و فراموش میکند که پیشتر نیز تهدیداتی مطرح کرده، اما نتوانسته آنها را عملیاتی کند و اکنون دوباره تهدیدات جدیدی را مطرح میکند.
سردار محبی بیان کرد: اگر آمریکا بخواهد به هر نقطه از ایران نه فقط کوه کلنگ و نه فقط مکانی که مورد تهدید قرار داده، حمله کند، ما با آمادگی کامل در مقابل حمله آمریکا میایستیم و تجاربی که آمریکا پیشتر از نوع مقابله ما کسب کرده و در واقع مانع رسیدن آمریکا به اهدافش شده، مجددا برای آمریکا تکرار خواهد شد. سخنگوی سپاه تاکید کرد: ما برای هر سناریوی دشمن آمادگی داریم و دشمن در هر عرصهای که بخواهد وارد عمل شود، قطعا پاسخ دندانشکنی به دشمن خواهیم داد.
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