به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از روند اجرای مرکز آموزشی درمانی در حال احداث آیت‌الله طبرسی در منطقه ماهفروجک ساری، با قدردانی از پیگیری‌های عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، اظهار کرد: نظارت میدانی مجلس در کنار همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت را شتاب بخشد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و شرایط تحریم افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، با اولویت استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند باید در اولویت تکمیل قرار گیرند تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه درمان بهره‌مند شوند.

شهریاری با بیان اینکه هدف از بازدیدهای نظارتی باید فراتر از بررسی وضعیت پروژه‌ها باشد، گفت: نتیجه این بازدیدها باید در قالب اقدامات عملی و دستاوردهای عینی برای مردم نمایان شود.

عالیه زمانی کیاسری، نماینده مردم ساری و میاندورود نیز در این بازدید با اشاره به پیگیری‌های دو سال اخیر برای رفع نیازهای درمانی منطقه اظهار کرد: برای تأمین اعتبار ساخت پروژه اقدامات متعددی انجام شده، اما برای تکمیل نهایی آن همچنان به همکاری و هماهنگی بیشتر نیاز است.

وی افزود: ایجاد فضای آموزشی و تأمین تجهیزات از جمله نیازهای مهم برای تکمیل و بهره‌برداری از این مرکز درمانی است و پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با تأکید بر رویکرد نتیجه‌محور نمایندگان در پیگیری مسائل حوزه سلامت گفت: نمایندگان مجلس در چارچوب اختیارات قانونی خود تلاش می‌کنند با ایفای نقش تسهیلگر، موانع موجود بر سر راه پروژه‌های درمانی را کاهش داده و روند بهره‌برداری از آنها را تسریع کنند.

در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله طبرسی در ماهفروجک ساری و نیازهای این پروژه برای تکمیل و بهره‌برداری مورد بررسی قرار گرفت.